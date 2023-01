CES: Sony Honda Mobility stellt Prototyp vor

Sony Honda Mobility hat auf der CES erstmals einen Prototyp eines neuen E-Autos vorgestellt. Zugleich enthüllte das Mobility-Joint-venture der beiden japanischen Konzerne Sony und Honda die Marke, unter der man die gemeinsamen Produkte vermarkten will: Afeela. Das erste Model soll ab 2025 vorbestellbar sein und ab 2026 in Nordamerika ausgeliefert werden. Wann der Start in Europa geplant ist, wurde auf der CES in Las Vegas nicht genannt, dürfte jedoch bei einer der kommenden Automessen in Europa bekannt gegeben werden.

Das ambitionierte Joint-venture von Sony und Honda versteht sich als Konkurrenz unter anderem gegenüber Tesla. Neben der Mobility-Technologie soll auch Entertainment eine wichtige Rolle spielen, unter anderem in Form des In-Car-Entertainments. Im November 2022 mehrten sich dabei die Berichte, dass die PlayStation-Plattform in die Fahrzeuge von Sony Honda Mobility integriert wird. Zumindest in Sachen Gaming ist jedoch ein weiterer Partner an Bord. Wie auf der CES ebenfalls bekannt gegeben wurde, arbeitet Sony Honda Mobility mit Epic Games an Konzepten für Mobility und Entertainment. Ungewöhnlich ist, dass der Bereich Mobility separat genannt wird und die Kooperation sich offenbar nicht auf den Einsatz von Games beschränkt.

Epic Games ist nicht nur ein Games-Entwicklungsstudio, sondern bietet mit der Unreal Engine eine der wichtigsten Technologien zur Entwicklung von 3D-Inhalten. Ähnlich wie Unity bietet auch die Unreal Engine Lösungen für Branchen außerhalb des Spielesegments, darunter Architektur, Simulation, aber auch Automotive & Transportation.