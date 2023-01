BMWK fördert weitere Games und mehr Details zu bekannten Projekten

Vor dem Jahreswechsel hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz noch weitere Gamesförderprojekte bekannt gemacht. FDG Entertainment aus München wird mit 976.990 Euro für "Battlemons" gefördert. In dem Rollenspiel-Abenteuer werden die Spieler:innen auf einem fremden Planeten Freundschaften sowohl mit Menschen als auch mit den namengebenden "kleinen Wesen" schließen. "Diese begleiten den Spieler auf seiner Reise mit dem Ziel Geheimnisse rund um den Planeten und dessen Einwohnern zu lüften", heißt es. Solar Powered Games aus Langenargen in Baden-Württemberg bekommt 488.248 Euro für HCC (Highrisers Couch Coop) - ein kooperatives Survival-Rollenspiel für bis zu vier Spieler:innen, sehr wahrscheinlich mit lokaler Koop-Funktion. 71.210 Euro bekam Zockrates Laboratories aus Nürnberg für "Ruffy and the Riverside". In dem Titel wird die Interaktion mit der Spielwelt großgeschrieben, und zwar in dem die Texturen im Spiel ausgetauscht werden. So kann zum Beispiel ein Fluss in Lava verwandeln werden, um ein hölzernes Hindernis wegzubrennen. Das Spiel soll die Vorstellungskraft fordern und fördern. Actrio Studio aus Leipzig erhält 96.751 Euro für "Submarine Racer". Das Spiel "bringt das klassische Racer Genre in die Ozeane der Erde in Virtual Reality, wo sich bis zu vier Mitspieler im Multiplayer gegeneinander in Unterwasser-Racetracks miteinander messen". Dabei soll es nicht nur darum gehen, als Erster über die Ziellinie zu kommen, sondern Extrapunkte und Items zu sammeln, um die eigenen Racerschiffe zu verbessern.

Der Förderdatenbank ist außerdem zu entnehmen, welche Pläne die Gaming Minds Studios bei "RE2PLUS" bzw. "Railway Empire 2 Plus" haben. Demnach soll die Fördersumme in Höhe von 751.539 Euro für einen plattform- und shopübergreifenden Koop-Mehrspielermodus, die Portierung auf PS4 und Xbox One sowie zusätzliche Funktionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit genutzt werden. Der Förderzeitraum endet am 14. Mai 2023. Die 1,65 Millionen Euro, die Rockfish Games für "Everspace 2: The Companions" (Arbeitstitel) bekommt, werden in eine Erweiterung bzw. einen Bezahl-DLC für das Grundspiel, das sich aktuell im Early Access befindet, fließen. Die Erweiterung soll die Spielwelt um ein neues Sternensystem, weitere Gegner, mehr Items und neue Raumschiffe ergänzen. "Dabei muss nicht erst die Hauptkampagne des Basisspiels durchgespielt werden, sondern die neuen Inhalte werden sukzessiv nach Verlassen des Tutorial-Systems freigeschaltet. Inhaltlich geht es um die Hintergrundgeschichten der Begleiter aus dem Hauptspiel und deren Motivation, sich dem Helden anzuschließen", heißt es. Der Förderzeitraum endet am 31. Mai 2024. "WAF2" aka "We Are Football 2" von Winning Streak Games aus Köln wird die 419.852 Euro für einen Fußball-Manager "der nächsten Generation" einsetzen. "Schwerpunkte sind die KI der gegnerischen Manager:innen, die eigenständige Karriereplanung der Spieler:innen und die Auswirkung von Charakter, Fähigkeiten und Psyche auf das Verhalten der Spieler:innen auf dem Platz." Hinter einem zugänglichen Interface soll viel Tiefgang geboten werden.

Marcel Kleffmann