Project Leonardo: Sony stellt anpassbares und barrierefreies Controller-Kit vor

Sony präsentierte auf der Consumer Electronics Show (CES) Project Leonardo. Dabei handelt es sich um ein barrierefreies und anpassbares Controller-Kit für die PlayStation 5. Das Kit wurde zusammen mit Barrierefreiheitsexpert:innen, Entwickler:innen und Mitgliedern der Community entworfen. Zum Design haben auch Organisationen wie Ablegames, Specialeffect und Stack Up ihren Beitrag beigesteuert.

Das Layout der Knöpfe und Komponenten des Controller-Kits können von den Nutzer:innen individuell angepasst werden. Auch können Nutzer:innen diverse Softwareanpassungen tätigen. Sie können die Tasten neuzuordnen oder Sterungsprofile anlegen. Das Controller-Kit kann auch mit einem DualSense gekoppelt und benutzt werden. Bisher steht kein Veröffentlichungsdatum fest.

"'Project Leonardo' gehört zur PS5-Produktfamilie und basiert auf demselben Designkonzept. Uns hat die Vorstellung inspiriert, dass alle Spieler:innen an der Welt von PlayStation gemeinsam Spaß haben sollten. Unser Team hat über ein Dutzend Designs mit Expert:innen für Barrierefreiheit getestet und nach Ansätzen gesucht, die zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen für eine effektive Controller-Nutzung beitragen würden. Schließlich entschieden wir uns für einen Controller im 'geteilten Design', das eine nahezu freie Umpositionierung des linken/rechten Daumensticks ermöglicht, nicht gehalten werden muss und einen sehr flexiblen Knopf- und Stickkappenaustausch bietet. Da Spieler:innen 'Project Leonardo' an ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es keinen 'richtigen' Formfaktor. Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Konfigurationen vorzunehmen. Der Controller ist auch mit flexiblen Kombinationen an Zubehörteilen für die Barrierefreiheit und ist daher in seiner Ästhetik einzigartig. Ich freue mich, dass das Design durch die Zusammenarbeit mit Spielern entstanden ist, anstatt ihnen einen einzigen Formfaktor zu präsentieren", so Morimoto, Designer bei Sony Interactive Entertainment

Adriano D'Adamo