In-Car-Entertainment: holoride stellt Nachrüstungspaket auf der CES vor

Das Münchner Start-up holoride stellt auf der CES in Las Vegas eine Lösung vor, mit der jedes Fahrzeug unabhängig von Marke und Baujahr die VR-Plattform des Unternehmens nutzen kann. Preislich liegt holoride retrofit bei 900 Euro.

holoride hat einen nach eigenen Angaben wichtigen Schritt für die Verbreitung seiner gleichnamigen VR-Plattform gemacht. Das Münchner Start-up stellte dazu auf der CES das Produkt holoride retrofit vor. Das Gerät in der Größe eines Smartlautsprechers kostet rund 199 Euro und wird für rund 900 als Nachrüstpaket angeboten, um die holoride Plattform in alle Fahrzeuge unabhängig von Marke und Baujahr zu bringen. Neben dem eigentlichen Gerät enthält das Paket auch ein HTC Vive Flow VR Headset, einen Controller, ein Safety Strap sowie ein Ein-Jahres-Abonnement zur holoride-Plattfom.

"Mit der Einführung unserer holoride Nachrüstlösung beginnt ein neues Kapitel für holoride. Unsere Vision, einen herstellerunabhängigen Einstieg in das 'Motorverse' zu bieten, wird damit bereits heute Realität", sagt Nils Wollny, CEO und Gründer von holoride. "Ab sofort können Passagiere die adaptiven virtuellen Inhalte von holoride erleben, mit denen sich langweilige Fahrten in das nächste unterhaltsame Abenteuer verwandeln."

Die holoride-Plattform startete 2022 offiziell und ist in ausgewählten Fahrzeugen von Audi integriert. Der Hersteller aus Ingolstadt ist bereits seit längerem an holoride beteiligt, wobei stets betont wurde, dass die Lösung nicht exklusiv für einen oder einer Auswahl an Herstellern gedacht ist.