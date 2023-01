China erlaubt Release von 44 internationalen Spielen

Die General Administration of Press and Publication (GAPP) ist zuständig für die Genehmigungen von internationalen Spielen in China. Diese reguliert den eigenen Markt, weswegen internationale Publisher einen mehrmonatigen Prozess durchlaufen oder sich einen chinesischen Partner suchen müssen. Die GAPP hat die Veröffentlichung von 44 Spielen genehmigt. Ursprünglich waren es 45 Titel, aber die GAPP hat "Game of Thrones: Winter is Coming" von Yoozoo von der Liste entfernt. Die letzte Genehmigungswelle von ausländischen Titeln fand im April 2022 statt.

Unter den genehmigten Spielen befinden sich auch sieben Titel aus Südkorea. Der Import oder die Veröffentlichung von südkoreanischen Spielen ist seit 2017 stark eingeschränkt. Die Genehmigung der südkoreanischen Spiele für den chinesischen Markt sorgte für eine positive Entwicklung auf dem Aktienmarkt. So stiegen die Aktienkurse von südkoreanischen Unternehmen wie Krafton, Netmarble, Ncsoft, Kakao Games und Devsisters zwischen zwei und 17 Prozent.

Fünf der genehmigten Spiele werden von Tencent auf dem chinesischen Markt vertrieben. Zu diesen Spielen gehören unter anderem "Pokémon Unite" von Nintendo und "Valorant" von Riot Games. Weiterhin hat die GAPP im Dezember die Veröffentlichung von 84 weiteren Titeln in absehbarer Zukunft genehmigt.

Adriano D'Adamo