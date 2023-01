Square Enix plant Investitionen in Blockchain und NFTs für 2023

Yosuke Matsuda, CEO von Square Enix, verriet in einem Blogpost die Pläne des Unternehmens für die kommenden Jahre. Dazu gehören unter anderem aggressive Investitionen in die Blockchain-Technologie, aber auch NFTs und Web 3.0 sind ein Thema für den Publisher.

In einem Post zum Jahresbeginn verriet Yosuke Matsuda, CEO von Square Enix, mehr zu den Plänen und dem aktuellen Stand des Unternehmens. Er begann den Beitrag mit einer Einordnung bezüglich der globalen Situation und dem Krieg in der Ukraine, die Folge für den sinkenden Aktienkurs, erhöhten Preis für Materialien und der Inflation.

Das kommende Fiskaljahr von April 2023 bis März 2024 wird das letzte Jahr aus dem mittelfristigen Plan von Square Enix sein. Daran wurde bereits in 2022 gearbeitet, um das zu realisieren. Weiterhin wurde eine strukturelle Reform der Entwicklung und dem Vertrieb der eigenen Spiele getätigt. Der Fokus liegt auf der eigenen digitalen Unterhaltungssparte. Auch das Portfolio der eigenen Studios wird auch an den neuen mittel- bis langfristigen Plan angepasst.

Square Enix hat im neuen Businessplan drei Investitionen festgehalten, die mittel- bis langfristig getätigt werden. So will das Unternehmen den Fokus auf die Technologie der Blockchain legen. Hierfür sollen "aggressive" Investitionen getätigt werden. Auch gewinnt Web 3.0 mehr Aufmerksamkeit und Attraktivität für Square Enix. Auch sind Kryptowährungen und NFTs für Square Enix ein wichtiges Thema, trotz der volatilen Lage der Technologie.

Wie der Post hervorhebt, befinden sich mehrere Blockchain-Spiele auf Basis von Square-Enix-IPs in Entwicklung. Einige dieser Spiele sollen dieses Jahr offiziell angekündigt werden. Auch wird sich Square Enix an vielversprechenden Unternehmen in Japan und weltweit beteiligen und investieren. Der Publisher geht von einem Wachstum der Blockchain-Technologie in 2023 aus.

Adriano D'Adamo