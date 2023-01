Samsung weitet Monitor-Line-up aus

Im Vorfeld der CES 2023 hat Samsung vier neue Monitor-Modelle angekündigt, die sich an Gamer:innen, Kreative, Home-Office-Arbeitende sowie Film- und Serien-Fans richten sollen. Mit dem "Odyssey Neo G9" ist der erste Dual UHD Gaming-Monitor präsentiert worden. Dieser Gaming-Monitor, Modellname "G95NC", bietet eine Auflösung von 7.680x2.160 Pixeln, eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz und ein Seitenverhältnis von 32:9. Der gebogene 57-Zoll-Bildschirm 1000R setzt auf die Quantum-Mini-LED-Technologie mit der VESA Display HDR 1000-Spezifikation. Das matte Display soll zugleich die Lichtreflexion auf dem Bildschirm reduzieren. Der G95NC setzt auf den DisplayPort 2.1. Im Vergleich zum DisplayPort 1.4 können die Daten etwa doppelt so schnell übertragen werden. "Darüber hinaus ermöglicht der neue DP2.1 die nahezu verlustfreie Display Stream Compression (DSC), um Informationen ohne Verzerrungen zu übertragen", so Samsung.

"Mit unserem Odyssey Neo G9 haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Gaming-Monitore maßgeblich mitzugestalten. Auf unseren Monitoren werden Spiele dank smarter Funktionen und hochwertiger Bildqualität lebendig erscheinen", sagt Hoon Chung, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. "Die CES ist der perfekte Ort, um unsere Innovationen zu präsentieren, die nicht nur Gamer, sondern auch Grafikdesigner:innen oder TV-Fans auf ein hohes Level bringen und gleichzeitig personalisierte Erlebnisse über eine Reihe von integrierten Smart Apps bieten."

Vorgestellt wurde ebenfalls der Odyssey OLED G9 (Modellname: G95SC) als jüngste Ergänzung der Odyssey-Produktpalette - ein 49 Zoll, 1800R curved Display mit Dual-QHD-Auflösung und einem Seitenverhältnis von 32:9. Der OLED-Bildschirm beleuchtet jeden Pixel einzeln und ist nicht auf eine Hintergrundbeleuchtung angewiesen. "Für flüssiges Gaming bietet der Odyssey OLED G9 eine Reaktionszeit von 0,1 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, um Verzögerungen und Aussetzer zu vermeiden", schreibt Samsung. Über das Gerät können ebenfalls Apps von Partnern wie Prime Video, Netflix und YouTube über den Smart Hub genutzt werden. Auch der Samsung Gaming Hub ist auf dem Gerät verfügbar, eine All-in-One-Plattform für Game-Streaming mit Unterstützung von Xbox Game Pass Ultimate und Nvidia GeForce Now.

Eine weitere Neuheit ist der "ViewFinity S9" (Modellname: S90PC). Der Monitor ist voraussichtlich ab Mitte des Jahres erhältlich, bietet einen 5K-Bildschirm (5.120x2.880) mit 27 Zoll und ist für professionell arbeitende Kreative optimiert. "Die integrierte Farbkalibrierungs-Engine des Monitors ermöglicht eine präzise Farb- und Helligkeitsdarstellung des Bildschirms und Nutzer:innen, den Weißabgleich, das Gamma und die RGB-Farbbalance für Genauigkeit mit ihren Smartphones über die Samsung Smart Calibration-App anzupassen. Das matte Display reduziert Lichtreflexionen, um Ablenkungen beim Arbeiten vorzubeugen", heißt es in der Produktbeschreibung.

Last but not least wurde der "Smart Monitor M8" (Modellname: M80C) gezeigt, der zusätzlich zur bestehenden 32-Zoll-Größe auch in einer neuen 27-Zoll-Größe erhältlich sein wird - beide mit 4K-Auflösung. Der Monitor kann über den integrierten "SmartThings Hub" zahlreiche kompatible vernetzte Geräten verbinden, steuern und verwalten. "Samsung will die Auswahl an Geräten und die Benutzerfreundlichkeit durch die Unterstützung von Matter-Funktionen und Home Connectivity Alliance-Standards sukzessive ausweiten", erklärt der Hersteller. Außerdem können Prime Video, Netflix, YouTube und andere Dienste über den Smart Hub genutzt werden. Der Samsung Gaming Hub ist ebenfalls verfügbar.

Abschließend teilt Samsung mit, dass die Verfügbarkeit der neuen Produkte, Dienstleistungen und Funktionen je nach Region variieren kann. Auch Spezifikationen könnten sich noch ändern.

Marcel Kleffmann