Einreichphase für den Deutschen Computerspielpreis 2023 gestartet

Bis zum 20. Januar 2023 können Games, Personen und Studios für den Deutschen Computerspielpreis 2023 eingereicht werden. Preisgelder in Höhe von insgesamt 800.000 Euro sind ausgeschrieben. Die Preisverleihung findet am 11. Mai 2023 in Berlin statt.

Spieleentwickler:innen, Publisher und Newcomer:innen können bis zum 20. Januar 2023 um 23:59 Uhr die "Besten Games" für den Deutschen Computerspielpreis 2023 einreichen (zur Website). Die Preise werden in 15 Kategorien verliehen und sind in diesem Jahr erneut mit 800.000 Euro dotiert. Die große Preisverleihung findet am 11. Mai 2023 in Berlin statt. Weitere Details zur Veranstaltung sollen folgen. Träger der Auszeichnung sind die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und game - Verband der deutschen Games-Branche. Der Deutsche Computerspielpreis ehrt jährlich die besten digitalen Spiele des Landes und ihre Entwicklungsteams.Erstmals werden Auszeichnungen in den Kategorien "Bestes Audiodesign" und "Bestes Grafikdesign" vergeben. "In der Kategorie 'Bestes Audiodesign' werden Spiele geehrt, die sich durch herausragende Leistungen bei der Gestaltung von Ton, Klang und Geräuschen, der Vertonung von Dialogen sowie musikalischer Komposition auszeichnen und ein herausragendes immersives Audio-Erlebnis schaffen. Das 'Beste Grafikdesign' prämiert Games, die durch herausragende grafische Gestaltung hervorstechen. Unter Grafikdesign wird die künstlerische und technische Gestaltung inklusive dem visuellen Charakterdesign, Interface, Animationen, Lichtdynamik, Texturierung und Farbgebung sowie die ästhetische Gestaltung der Spielewelt verstanden", heißt es in der Ankündigung. Die neuen Preiskategorien ersetzen die bisherige Kategorie "Beste Spielewelt und Ästhetik". Darüber hinaus entfallen die Kategorien "Bestes Live-Game" und "Bestes Internationales Multiplayer-Spiel", unter anderem aufgrund des Feedbacks von Einreichenden und der Jury aus dem Vorjahr. Die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.

Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche: "So schnell wie sich die Games-Branche weiterentwickelt, so dynamisch bleibt auch der Deutsche Computerspielpreis. Darum entwickeln wir auch für das kommende Jahr die Kategorien weiter: Mit den neuen Kategorien 'Bestes Grafikdesign' und 'Bestes Audiodesign' wollen wir noch stärker die einzelnen künstlerischen Leistungen in den Mittelpunkt stellen. Auf 'Bestes Internationales Multiplayer-Spiel' verzichten wir dagegen, um noch stärker auf Produktionen aus Deutschland zu fokussieren. Die 2022 erstmals vergebene Kategorie 'Bestes Live Game' hat sich nicht bewährt, wogegen sich 'Studio des Jahres' oder 'Bestes Expertenspiel' gut etabliert haben und daher erhalten bleiben. Wir freuen uns auf zahlreiche und vielfältige Einreichungen."

Die 15 Preiskategorien 2023 und Dotierungen im Überblick:

-Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 30.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

-Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

-Nachwuchspreis Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die zwei weiteren Nominierten)

-Nachwuchspreis Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro für das Gewinnerspiel und jeweils 25.000 Euro für die vier weiteren Nominierten)

-Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

-Bestes Expertenspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

-Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

-Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

-Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

-Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

-Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

-Bestes Internationales Spiel (undotiert)

-Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

-Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

-Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)

Weiterhin geben die Veranstalter:innen bekannt: "In den nationalen Kategorien können Spiele eingereicht werden, die überwiegend, sprich in der Regel zu mindestens 80 Prozent, in Deutschland entwickelt worden sind. Die Einreichung eines Spiels in mehreren Kategorien ist zulässig. Eingereicht werden können Spiele, die zwischen dem 17. Januar 2022 und dem Tag der Preisverleihung am 11. Mai 2023 erschienen sind oder erscheinen werden. Das gilt auch für Games, die sich in der Early-Access-Phase oder im Soft-Launch befinden. Ein Spiel darf nur einmalig zum Deutschen Computerspielpreis eingereicht werden. Prototypen in der Kategorie "Nachwuchspreis Bester Prototyp" dürfen bis zur Preisverleihung noch nicht veröffentlicht worden sein. Für die Kategorie "Beste Innovation und Technologie" sind nicht nur Computerspiele, sondern alle innovativen Projekte mit Games-Bezug zugelassen. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden in einem zweistufigen Verfahren durch Fachjurys und eine Hauptjury ermittelt."

Marcel Kleffmann