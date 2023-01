Anträge auf die Computerspieleförderung des Bundes können eingereicht werden

Seit dem 1. Januar 2023 können wieder Anträge auf die Computerspieleförderung des Bundes gestellt werden. Der dritte Förderaufruf wurde am 27. Dezember 2022 veröffentlicht. In diesem Jahr bleiben die Förderrichtlinien weitgehend gleich, erst ab 2024 werden sie neu evaluiert.

Der dritte Förderaufruf des Bundes wurde am 27. Dezember 2022 veröffentlicht und trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Der Aufruf und die überarbeiteten Antragsunterlagen können auf der Website des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz abgerufen werden (zur Website). Die bisherigen Vorgaben für die Förderung werden größtenteils unverändert fortgeführt. Das BMWK fasst die Anpassungen folgendermaßen zusammen, darunter die verpflichtende Antragsberatung als Voraussetzung für die Antragstellung:

"-Obligatorische Inanspruchnahme der Förderberatung und Entwurfsabnahme beim Projektträger DLR vor der Antragseinreichung. Mit der Antragsstellung sollen außerdem sämtliche benötigten Unterlagen und insbesondere der Nachweis einer ausreichenden Bonität vorliegen. Im Falle fehlender oder unzureichender Unterlagen haben Antragstellende in der Regel zwei Wochen Zeit, diese nachzureichen.

-Darüber hinaus haben wir im Förderaufruf einige Punkte aufgenommen, die lediglich der bislang bestehenden Verwaltungspraxis entsprechen: Bspw. ist bei Kumulierung die Förderzusage der anderen Förderinstanz als Teil der Bonitätsunterlagen einzureichen und eine Förderung auf Kostenbasis ist im Falle einer Kumulierung ausgeschlossen.

-Schließlich bieten wir zusätzliche Hilfestellungen durch eine Checkliste zur Antragseinreichung und ein überarbeitetes Merkblatt zur Bonität."

Der Antrag kann beim Förderportal EasyOnline eingereicht werden - unter dem Menüpunkt "Neues Formular" müssen das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als Bundesbehörde und die Computerspieleförderung des Bundes als Fördermaßnahme ausgewählt werden.

Die Antragsberatung führt der Projektträger DLR durch, wobei es "zwischen den Jahren zu längeren Bearbeitungszeiten" der Anliegen kommen könnte. Die Kontaktdaten sind ebenfalls beim BMWK zu finden.

