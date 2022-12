Am 15.12. wurden die Games Innovation Awards Saxony verliehen. Marcus Richter übernahm die Moderation. Den Preis für das "beste Spiel" gewann "Townframe" von Patrick Eckhardt. Die Jury beschrieb das Spiel als herzerwärmend und ungewöhnlich kreativ. "Beste Innovation" gewandt ebenfalls "Townframe". Das "beste Serious Game" wurde "Gezeichnet - Unsere Flucht 1945" von PandaBee Studios UG. "Museum Ex Machina - Digitale Begegnungen" von der OVRLAB GmbH erhielt den Preis für die "beste Gamification". Der "beste Newcomer" wurde "A Trail of Ooze" von Insanto Studios. René Meyer wurde mit dem Preis für die "Persönlichkeit des Jahres" ausgezeichnet.

"Ich freue mich sehr über die erste Preisverleihung in Präsenz für den Games Innovation Award Saxony. Die Entscheidung war auch im zweiten Jahrgang alles andere als einfach. Das liegt vor allem an der hier vorhandenen Kreativität - und den vielen beeindruckenden Projekten. Es zeigt, dass wir in Sachsen über ein großes Potential an Games-Entwickler:innen verfügen. Dieses Potential wollen wir weiter fördern und den Games-Standort Sachen weiter ausbauen. Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgerinnen und Preisträgern. Dank und Respekt gebührt zugleich den Nominierten und allen weiteren Teilnehmern, die sich um die Preise beworben haben", so Oliver Schenk, Staatsminister für Medien und Chef der Staatskanzlei Sachsen, in seiner Begrüßung.

Adriano D'Adamo