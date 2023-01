GamesMarkt-Rückblick 2022: Das Jahr der erstarkten Events

Die Rückkehr der gamescom übertraf alle anderen Veranstaltungen des Jahres: Zum ersten Mal seit 2019 wieder mit Programm vor Ort musste die gamescom allerdings auf einige große Namen im Ausstellerverzeichnis verzichten. Firmen wie EA, Sony und Nintendo ließen Vorsicht walten oder blieben bedingt durch Produktionsengpässe während der Pandemie fern, weil die Pipeline keinen herausragenden Auftritt zuließ. Doch die dadurch etwas breiteren Gassen kamen dem Infektionsschutz zu gute, und leer wirkten die Hallen trotz allem nicht. Ein Blick auf die Zahlen nach der Messe bestätigte den Eindruck: 265.000 Besucher:innen aus über 100 Ländern reisten trotz gestiegener Preise an, dazu kamen 25.000 Fachbesucher:innen. Die gamescom bewegte sich damit deutlich über den vorausgesagten Kennzahlen.

Auch politisch machte die Messe Einiges her. Die neue Bundesregierung gab sich den Einstand, wenn auch anders als erwartet: Statt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stand dessen Staatssekretär Michael Kellner am Eröffnungsabend auf der Bühne und später auch auf der ersten Standpräsenz der Bundesrepublik auf der Messe. Habeck schickte eine Grußbotschaft, er war durch die energiepoli­tische Lage terminlich verhindert.

Doch nicht die wiedergeborene games­com allein sah 2022 als Ausgangspunkt für Größeres. Eine wachsende Anzahl an Community-Conventions erblickte in diesem Jahr das Licht der Welt oder wurde fürs nächste Jahr konzipiert. Die zuvor in Hamburg angesiedelte, nun erste schleswig-holsteinische Gamevention in Neumünster sah 25.000 Besucher:innen und hohen Besuch aus der Landespolitik, was die Veranstalter dazu bewegte, sofort das Datum für die 2023 wiederkehrende Veranstaltung zu verkünden. Ende Oktober fand die erste Polaris Convention in Hamburg statt, eine hybride Messe, die über eine App Punktesammelaktionen und Spiele für zuhause anbot. Die Veranstalter von Super Crowd Entertainment und Hamburg Messe und Congress verglichen das Event, das Besucher:innen in Teams gegeneinander antreten ließ, lieber mit einem Vergnügungspark als mit anderen Messen. Durchaus mit Erfolg: 10.000 Besucher:innen, von denen 70 Prozent sich mit der App beschäftigten, wurden am Ende der Polaris gezählt. Im nächsten Oktober kehrt sie darum zurück. Ebenfalls für nächstes Jahr geplant, aber 2022 groß verkündet hat sich die caggtus bemerkbar gemacht: Das hauseigene Event der Leipziger Messe übernimmt in den Osterferien den ehemaligen DreamHack-Standort und baut auf dem Know-how in Sachen Community und E-Sport auf. Zielpublikum sind ex­plizit die bisherigen Fans, bis hin zum Kaktus-Gag, der auf der Leipziger Dreamhack seinen Ursprung nahm. 2023 kommt zudem die Game City Wien zurück, die 2022 aus der Pandemie hätte wiederkehren sollen, jedoch kurzfristig abgesagt wurde.

Pascal Wagner & Marcel Kleffmann