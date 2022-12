Newzoo: Jahresrückblick zeigt globalen Umsatz mit Videospielen auf

Das Marktforschungsinstitut Newzoo hat einen Jahresrückblick über den globalen Gaming-Markt veröffentlicht. Die Expert:innen gehen davon aus, dass der weltweit mit Videospielen generierte Umsatz zurückgehen wird. Der Videospielmarkt hat 184,4 Milliarden Dollar bisher an Umsatz generiert, aber die Expert:innen prognostizieren einen Rückgang von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Besonders der Mobile-Markt soll einen starken Rückgang laut Newzoo erleben. Beim Mobile-Games-Umsatz gehen sie von 92.2 Milliarden Dollar aus, was einem Rückgang von 6,4 Prozent zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz des Konsolenmarkts soll hingegen nur um 4,2 Prozent zurückgehen. Das leitet Newzoo auf die wenigen Veröffentlichungen von Konsolenspielen zurück. Für den PC-Markt geht Newzoo von einem minimalen Wachstum von 0,5 Prozent aus.

"2022 war ein turbulentes Jahr mit zwei aufeinanderfolgenden Abwärtskorrekturen unserer Prognose für 2022, um bei unserer aktuellen Prognose von 184,4 Milliarden Dollar zu landen, die von 3,2 Milliarden Spieler:innen weltweit generiert werden. Wir sehen das Jahr 2022 als Korrekturjahr nach zwei Jahren, in denen der Markt durch eine Sperre angeheizt wurde. Ein Blick zurück auf unsere Vorpandemie-Prognose für den Spielemarkt (Januar 2020) zeigt, dass die Umsätze in den Jahren 2020 und 2021 deutlich höher ausfielen als von uns erwartet, während sie 2022 etwas niedriger ausfielen. Diese revidierte Prognose mag wie ein Rückschlag für den Spielemarkt erscheinen, aber die Summe der von 2020 bis 2022 generierten Einnahmen ist fast 43 Milliarden Dollar höher als wir ursprünglich vor der Pandemie prognostiziert haben", so Tom Wijman, Lead Analyst Games bei Newzoo.

Eine der wichtigsten und am meisten diskutierten Nachrichten kam im Januar, dass Microsoft angekündigt hat Activision Blizzardzu kaufen. "Activision Blizzards beeindruckendes Portfolio an IPs (einschließlich 'Call of Duty' und 'World of Warcraft') und talentierte Studios können Xbox dabei helfen, das Game Pass-Abonnement noch mehr aufzuwerten, neue Nutzer:innen zu gewinnen und bestehende zu binden. Jetzt ruhende kleinere IPs wie 'StarCraft' und 'Spyro' sind ebenfalls wertvoll für Xbox, das alte Titel zu seinem Abonnement hinzufügen und neue Spiele in diesen Franchises entwickeln kann. Xbox ist ein Vorreiter im Bereich der Spieleabonnements, so dass es sinnvoll ist, dass das Unternehmen hier seine Ressourcen bündelt. Xbox hat bereits erklärt, dass PlayStation und Nintendo keine direkten Konkurrenten mehr sind und stattdessen andere Tech-Giganten im Visier haben. Microsoft spielt ein langfristiges Spiel, und Inhalte und Dienste stehen dabei im Mittelpunkt", erklärt Michiel Buijsman, Finanzanalyst bei Newzoo.

Hinsichtlich Cloud-Gaming im vergangenen Jahr geht Newzoo von über 30 Millionen aktiven Spieler:innen aus, die mehr als 2,4 Milliarden Dollar für die dazugehörigen Services ausgeben. Bis 2025 gehen sie von einem Umsatz von 8,2 Milliarden Dollar aus. Auch VR soll ein großes Wachstum erleben. Die Anzahl der Nutzer:innen ist von 27,7 Millionen soll bis 2024 auf 46 Millionen ansteigen. Der Umsatz soll voraussichtlich bis 2024 von 1,8 Milliarden Dollar auf 3,2 Milliarden Dollar ansteigen.

Bis 2025 prognostiziert Newzoo, dass der globale Umsatz des Videospielmarkts auf 211,2 Milliarden Dollar ansteigen wird und 103,1 Milliarden Dollar davon vom Mobile-Markt generiert werden.

Adriano D'Adamo