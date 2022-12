Kieler Spielestudio als Kultur- und Kreativpilot:in der Bundesregierung ausgezeichnet

Das Studio Off The Beaten Track aus Kiel entwickelt Spiele an der Schnittstelle Unterhaltung und Serious Games. 2022 wurde es nun von der Bundesregierung als Kultur- und Kreativpilot:in ausgezeichnet.

Das Kieler Spielestudio Off the Beaten Track hat die Auszeichnung "Kultur- und Kreativpilot:in" von der Bundesregierung Deutschland erhalten. Als einziges ausgezeichnetes Gamesprojekt unter den 32 in 2022 vergebenen Titeln freut sich Jens Bahr, Gründer von Off The Beaten Track über den Award: "Wir freuen uns natürlich extrem, Teil der Kultur- und Kreativpilot:innen zu sein. Games sind ein wichtiger und wachsender Baustein der Kultur- und Kreativwirtschaft und können viel mehr als nur unterhalten. Unsere Games haben das Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Eine Mission, mit der wir uns zwischen den anderen 31 ausgezeichneten Unternehmen ganz zuhause fühlen. Wir sind beeindruckt von den anderen Preisträger:innen und fühlen uns geehrt, jetzt Teil von einem so starken Netzwerk zu sein. Das kommende Jahr wird geprägt sein von intensiven Workshops und Mentoring-Sessions, bei denen wir natürlich viel mitnehmen, aber auch unsere Expertise als Games-Schaffende einbringen werden."

Off The Beaten Track machen Spiele, die die Grenzlinie zwischen Entertainment und Serious Game vermischen. In Lernspielen wie "The Cost of Recovery" und digitalem Spielzeug wie "musiculum" soll ein positiver gesellschaftlicher Impact übertragen werden, ohne den Spaß außen vor zu lassen. Aktuell arbeitet das Kieler Studio in Kooperation mit der FH Frankfurt an dem Projekt "FallbeiSpiel Thomas" - dabei handelt es sich um ein Spiel, das als innovative Lernressource eine Vorlesung zur Sozialen Arbeit begleiten soll.

Die Auszeichnung als Kultur- und Kreativpilot:in bedingt nicht nur Prestige. Sie kommt auch mit Workshopteilnahmen und Vernetzungen im Kulturbereich im nächsten Jahr.

Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien: "Die diesjährigen Titelträgerinnen zeigen, dass die Branche gesellschaftliche Verantwortung in all ihren Facetten übernimmt und Lösungen für soziale Missstände bietet. Damit diesen zukunftsweisenden Ideen alle Türen offenstehen, müssen wir den kreativen Köpfen in Deutschland Rückenwind geben und sie auf ihrem unternehmerischen Weg begleiten."

Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz: "Die Preisträgerinnen und Preisträger des Gründungswettbewerbs "Kultur- und Kreativpiloten" gehen mit ihren Unternehmungen Herausforderungen über Branchengrenzen hinweg an. Sie treiben mit ihrer Kreativität die Innovationen voran, die unserem Land auch in Zukunft Wohlstand und Sicherheit ermöglichen."Pascal Wagner