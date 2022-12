Wicket Gaming erwirbt Rechte an "Idle King" und beginnt Partnerschaft mit Motap

Wicket Gaming AB hat die Rechte am Free-to-Play-Spiel "Idle King" vom deutschen Studio Motap erworben. Mit der Übernahme will sich der Publisher in weiteren Spielgenres etablieren und das eigene Portfolio ausbauen. "Idle King" wurde bisher mehr als 450.000 Mal heruntergeladen. Der Publisher geht auch eine Partnerschaft mit dem deutschen Studio ein.

"Wir freuen uns sehr über die Übernahme des Spiels 'Idle King', das in seinem Genre sehr gute Kennzahlen aufweist. Gleichzeitig beginnen wir eine Zusammenarbeit mit den Entwickler:innen von Motap, die hinter dem sehr erfolgreichen Spieleunternehmen Ahoiii stehen. Wir sehen ein großes Potenzial und wollen die Game-Engine nutzen, um weitere Spiele mit neuen Konzepten, zum Beispiel für Sportarten wie Cricket, zu veröffentlichen", kommentiert Eric de Basso, CEO von Wicket Gaming.

"Wir haben mit Wicket Gaming für unser Spiel 'Idle King' einen idealen Partner gefunden, der es mit der gleichen Leidenschaft voranbringen will wie wir. Mit dem Wicket-Studio Linked Dimensions haben wir mehr Ressourcen und Expertise und können gemeinsam das Potenzial des Produktes heben, um es langfristig erfolgreich zu machen", sagt Wolfang Schmitz, CEO bei Motap und Ahoiii Entertainment.

"Wir sind seit geraumer Zeit mit Wolfgang Schmitz und seinem Team in guten Gesprächen und freuen uns, nun mit der Akquisition und Partnerschaft den nächsten Schritt gegangen zu sein. Wir haben uns auf ein Mischmodell aus Kaufpreis, Umsatzbeteiligung am Spiel und Aktien an unserem Unternehmen verständigt, so dass die Partnerschaft über das Spiel hinaus intensiviert wird", so Thorsten Unger, Deputy-CEO von Wicket Gaming.

