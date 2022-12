AppsFlyer: Jahresrückblick auf Datentrends 2022

AppsFlyer, eine Plattform für Marketing Measurement und User Experience, veröffentlichte einen Jahresrückblick auf die Datentrends 2022. Aus dem Jahresrückblick geht hervor, dass die globalen Budgets für die Nutzer:innenakquise von Apps bei Schätzungsweise bei 80 Milliarden Dollar lagen. Gaming-Apps nehmen den größten Teil dieser Sparte ein. Mit 27 Dollar ist es die größte App-Marketing-Kategorie. Auf Platz zwei befindet sich die Finanzkategorie mit 8,5 Milliarden Dollar, gefolgt von Casino-Apps mit 5,2 Milliarden Dollar. Die beträge beinhalten nicht die Budgets aus China.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Werbeausgaben um fünf Prozent geringer, was laut AppsFlyer besonders an der Wirtschaftskrise liegt. Gaming-Apps haben ihre Budgets erhöht, während Nicht-Gaming-Apps ihre Budgets kürzen mussten. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Liefer-Apps am meisten ihre Budgets gekürzt. Die Anzahl der Installationen von Apps ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gestiegen. Ein Grund dafür ist das Wachstum von 18 Prozent auf dem indischen Markt zurückzuführen.

Für ihren Jahresrückblick hat AppsFlyer über 20.000 Apps und 40 Milliarden Installationen analysiert.

Adriano D'Adamo