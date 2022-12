"High On Life" schafft bisher größten 3rd-Party-Launch im Xbox Game Pass

"High On Life", der Comedy-Shooter mit sprechenden Waffen von Squanch Games, ist der größte Launch im Xbox Game Pass in diesem Jahr, der größte 3rd-Party-Game-Pass-Launch aller Zeiten und die größte Veröffentlichung eines reinen Einzelspieler-Spiels in der Geschichte des Dienstes. Laut Microsoft wurde die Anzahl der Spielstunden in den ersten fünf Tagen nach dem Launch am 13. Dezember 2022 gemessen. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, aber die Redmonder sprechen von Millionen von Spieler:innen, die sich schon in die abgedrehte Welt von Justin Roiland, Co-Schöpfer von "Rick & Morty", gestürzt hätten. Trotz der Verfügbarkeit im Game Pass ist der Titel auch auf Steam ein "Topseller" mit 90 Prozent positiven Nutzerrezensionen bei 3.000 Bewertungen, obwohl der Titel von der Fachpresse eher zwiegespalten aufgenommen wurde.

"Das war das erste Mal, dass wir ein Spiel über den Game Pass veröffentlicht haben", sagt Mike Fridley, Studio Director und COO von Squanch Games, "und wir sind überwältigt von der Reaktion der Spieler:innen, die unser Game Pass zum beliebtesten Spiel gemacht haben, das es derzeit gibt. Als Squanch Games gegründet wurde, war es unser Ziel, genau die Art von Spielen zu machen, die wir selbst gerne spielen wollten - und der Game Pass hilft uns, die Spieler:innen zu erreichen, die diese Titel auch spielen wollen."

Squanch Games CEO Justin Roiland ermutigt die Nutzer:innen ebenfalls, "den goldenen Pfad" beim Spielen zu verlassen, um tief vergrabene Details und Geheimnisse zu entdecken. "High On Life ist ein einzigartiger Titel, auf den wir uns schon lange gefreut haben", sagt Matt Percy, General Manager of Content Planning bei Xbox. "Es ist fantastisch zu sehen, dass sich so viele Game-Pass-Mitglieder zum Start in das Spiel stürzen, um die Geschichte von Squanch noch vor den Feiertagen selbst zu erleben."

Produktbeschreibung: "High On Life ist die neuste Kreation von Justin Roiland. Ein außerirdisches Kartell droht, die Menschheit als Drogen zu benutzen. Nun ist es an dir, charismatische, sprechende Waffen zu retten und mit ihnen ein Team zu bilden, um dich Garmantuous und seiner Bande zu stellen und die Welt zu retten!"

Marcel Kleffmann