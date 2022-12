Sony Music bescherte Lil Nas X mit Edelmetall

Gleich drei Edelmetall-Auszeichnungen für erfolgreiche Singles in Deutschland auf einmal hat Sony Music kürzlich dem US-amerikanischen Sänger und Rapper Lil Nas X übergeben: jeweils Platin für "Montero" und "Industry Baby" sowie Gold für "That's What I Want".

Gleich drei Edelmetall-Auszeichnungen für erfolgreiche Singles in Deutschland auf einmal hat Columbia/Sony Music kürzlich dem US-amerikanischen Sänger und Rapper Lil Nas X übergeben: jeweils Platin für "Montero" (Call Me By Your Name") (mittlerweile über 500.000 abgesetzte Einheiten inklusive eingerechneter Streams) und "Industry Baby" (400.000) sowie Gold für "That's What I Want" (200.000 Einheiten).

Das Foto von der Edelmetallvergabe nach dem Konzert des Künstlers in der Max-Schmeling-Halle in Berlin zeigt (stehend, von links) Cansu Sari (Executive Assistant Sony Music Entertainment), Kris Lesic (Director Marketing Columbia Germany), Kat Rudolph (Head of Audience Management Radio Columbia Germany), Marina Buzunashvilli (Director PR Bold Collective Sony Music), Billie Bonita Schmidt (Senior Product Manager Columbia Germany), Alina Groß (Product Manager Columbia Columbia Germany) sowie Lil Nas X (knieend).

Lil Nas X bereichere die aktuelle HipHop- und Pop-Szene "wie kein anderer weltweit", wie sein deutsches Columbia-Team schwärmt. Mit über 40 Millionen Followern auf Spotify gehöre er zu den meistgestreamten Künstler:innen. Sein Debütalbum, "Montero", verbuchte demnach "den erfolgreichsten Chart-Einstieg in 2021". Weltweit erreichte es in zwölf Ländern insgesamt sieben Mal Gold und sechs Mal Platin. Der darauf enthaltene Hit "Montero (Call Me By Your Name") wurde nach Sony-Music-Angaben 45 Mal mit Platin und drei Mal mit Diamant in 20 Ländern gekürt - und erreichte unter anderem Platz zwei der Singlescharts in Deutschland.

"Old Time Road", die Debütsingle von Lil Nas X, generierte allein in den USA 14-fachen Platin-Status und sei damit "die höchstdekorierte Single in der amerikanischen Chart-Geschichte." Auch in Deutschland kam der Song auf den ersten Platz der Top 100 Singles.