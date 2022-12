USK-Beirat neu konstitiuert, Engelhardt wird Beiratsvorsitzender

Der USK-Beirat hat sich am 16. Dezember für die nächsten drei Jahre konstituiert. Neuer Vorsitzender wird Heico Michael Engelhardt von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, ihn vertritt Dr. Andreas Deimann vom Jugendministerium NRW. Auch neue Mitglieder wurden in den Beirat berufen.

In der Sitzung am 16. Dezember hat sich der Beirat der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) für dien Zeitraum 2023-2025 konstituiert. Als neuer Vorsitzender des Beirats wurde Heico Michael Engelhardt, Leiter des SOS-Kinderdorf Schleswig-Holstein, als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe einstimmig gewählt. Als Stellvertreter wurde Dr. Andreas Deimann vom Jugendministerium NRW, ebenfalls einstimmig, gewählt. Er wird neben Nicole Müller aus Rheinland-Pfalz die Obersten Landesjugendbehörden im Beirat vertreten. Neu in den Beirat berufen wurden außerdem Alexander Bothe als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, sowie Petra Müller als Vertreterin der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), die auf Marc Jan Eumann folgt.

Heico Michael Engelhardt, Beiratsvorsitzender der USK: "Ich danke den Beiratsmitgliedern für ihr Vertrauen und freue mich, als neuer Vorsitzender die Arbeit der USK künftig noch enger unterstützen zu können. Die Stärke des USK-Beirats liegt darin, dass Vertreter:innen aus Gesellschaft, Behörden und der Industrie gemeinsam Leitplanken für einen modernen Jugendmedienschutz im Gaming-Bereich setzen. Mit der Umsetzung des Jugendschutzgesetzes in die Praxis, ist der USK bereits ein wichtiger Schritt dahin gelungen."

Der Beirat der USK besteht aus 15 Mitgliedern. Darunter befinden sich Vertreter:innen von Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Medienpädagogik, des Bundesjugendministeriums, der Jugendministerien der Länder, der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ), Jugendorganisationen, der Games-Branche sowie Vertreter:innen der USK-Mitglieder und der Jugendschutzsachverständigen. Der Beirat beschließt die Leitkriterien zur Alterskennzeichnung und legt die USK-Grundsätze fest.

Pascal Wagner