VR-Publisher nDreams kauft Near Light

Der englische VR-Publisher nDreams kauft den VR-Entwickler Near Light. Beide hatten bereits Jahre eng zusammengearbeitet. Die Übernahme folgt aus einer Investition der Aonic Group in nDreams.

Der großbritannische VR-Publisher und Entwickler nDreams hat heute die Übernahme des Studios Near Light aus Brighton bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits in den letzten fünf Jahren zusammen. Near Light entwickelte die von nDreams herausgegebenen VR-Titel "Perfect" und "Shooty Fruity". Near Light entwickelt derzeit einen unangekündigten VR-Titel, der von nDreams veröffentlicht werden soll.

Paul Mottram und Ben Hebb gründeten Near Light im Jahr 2016, nachdem sie zuvor bei Wide Games, Kuju Brighton und Zoë Mode zusammengearbeitet hatten. Die beiden arbeiteten zuvor an einer Reihe Titel mit ungewöhnlicher Peripherie wie EyeToy Play, SingStar und Guitar Hero.

Near Light stößt zu den drei bestehenden Entwicklungsstudios von nDreams: nDreams Studio in Farnborough, nDreams Studio Elevation und nDreams Studio Orbital, die beide vollständig remote arbeiten.

Erst vor kurzem investierte die Aonic Group 35 Millionen US-Dollar in nDreams.

"Wir freuen uns sehr, die Beziehung zwischen nDreams und Near Light nach vielen Jahren fruchtbarer Partnerschaft zu vertiefen", sagte nDreams CDO Tom Gillo. "Die Übernahme des Studios ermöglicht uns eine noch engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung medienwirksamer Spiele, ganz zu schweigen davon, dass wir die über 20-jährige Branchenerfahrung von Ben und Paul in die nDreams-Familie einbringen können, um unsere eigene Expertise zu stärken.

"Unsere erste Akquisition ist ein weiterer, unglaublich aufregender Meilenstein für nDreams", fügt Patrick O'Luanaigh, CEO von nDreams, hinzu. "Für andere Entwicklungsstudios, mit denen wir eine ähnliche Vision und Strategie verfolgen, gibt es sicherlich Potenzial für weitere Übernahmen in unserer Zukunft."

Pascal Wagner