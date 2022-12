Unity schließt Integration von Havok Physics ab

Zur GDC 2019 verkündeten Unity und Havok eine Kooperation und banden die Havok-Physics-Lösung als experimentelle Paket in die Unity Engine ein. Nun ist de Testphase abgeschlossen. Laut Unity wurde Havok Physics for Unity zur Produktion das ECS for Unity, das Entity Component System, integriert. Havok Physics for Unity stehe außerdem allen Abonnent:innen der Pakete Unity Pro, Enterprise sowie Industrial Collection kostenlos zur Verfügung. Das Toolset basiert auf der 2021.2-Version des Havok SDKs und enthält nach Unternehmensangaben zahlreich Verbesserungen gegenüber der bisher eingesetzten Testversion.

Havok Physics stammt ursprünglich von dem irischen Middleware-Hersteller Havok, der 2007 von Intel übernommen und 2015 an Microsoft weiterverkauft wurde. Das Physics-Tool wurde phasenweise in einigen der erfolgreichsten Spielemarken genutzt, darunter "Halo", "Call of Duty", "Battlefield", "Assassin's Creed", "Company of Heroes", "StarCraft" oder "Half-Life". Unter der Leitung Intels war Havok auch im Bereich M&A aktiv und kaufte unter anderem die deutschen Middleware-Herteller Trinigy, bekannt für die Vision Engine, und Rocketbox.