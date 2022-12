MediaMarktSaturn lädt im Januar zur Presseeröffnung ins Xperion

Die Gaming-Welt Xperion im Saturn am Alexanderplatz wird am 13. Januar mit der Presse eröffnet. MediaMarktSaturn verschickte dafür ein Save the Date, Anmeldungen werden im Januar möglich.

Am 13. Januar 2023 eröffnet MediaMarktSaturn das Xperion in Berlin mit der Presse. Die Gaming-Erlebniswelt öffnet im Saturn am Alexanderplatz in Berlin, sie ist die zweite ihrer Art nach der Kölner Niederlassung. MediaMarktSaturn bezeichnet die Berliner Xperion-Location als größte Gaming-Locations Berlin, sie soll über 200 Spielestationen bereitstellen.

Zur Presseeröffnung am 13. Januar um 14 Uhr können Medienvertreter:innen sich nun den Termin vormerken. Eine Möglichkeit zur Anmeldung folgt im Januar.

Pascal Wagner