Erfolgreiches Debüt der DreamHack Hannover

Nach zweijähriger Pause fand vom 15. bis 18. Dezember 2022 wieder eine DreamHack in Deutschland startet, auch mit Live-Publikum. 21.000 Besucher:innen strömten auf das Gelände der Deutsche Messe Hannover. Geboten wurden E-Sport-Wettkämpfe, Tabletop-Spiele, Cosplay-Wettbewerbe, Meet-&-Greets mit Content Creators und natürlich die große LAN-Party, an der rund 1.000 Personen teilnahmen. Zusätzlich wurden insgesamt über 100 Stunden Content für die Zuschauenden produziert, die digital eingeschaltet haben.

"Die Besucherzahlen und die Stimmung vor Ort haben gezeigt, dass der Wunsch der Community nach Gaming-Festivals größer ist als je zuvor", so Michael Haenisch, CEO von Freaks 4U Gaming. "Mit einem abwechslungsreichen Programm und tollen Partnern haben wir eine einzigartige Atmosphäre schaffen können, unsere Gaming-Kultur gefeiert sowie die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit der Branche an diesem neuen Standort gebührend in Szene gesetzt.

Auf insgesamt drei Stages wurden Meisterschaften und Finalspiele ausgetragen, darunter das mit 100.000 Dollar dotierte Finale von "Age of Empires 2", das der Kanadier "Hera" gegen "Liereyy" gewann. Bei der ESL Meisterschaft in "Counter-Strike: Global Offensive" ging es um den Titel und insgesamt 50.000 Euro. "In einem knappen Match holte das Team der BIG Academy sich nach der Verlängerung den Sieg und beendete damit die Serie des vorherigen Meisters Sprout", so die Veranstalter:innen. In der DACH Evolution Unity, der höchsten deutschsprachigen Liga von "Valorant" mit 10.000 Euro Preisgeld, sicherte sich das Team Dsyre den Sieg. Im Finale von "Teamfight Tactis" mit einem Preispool von 8.000 Euro ging der Sieg an "Crewlex". Außerdem wurde ein Showmatch zwischen Eintracht Spandau und NoNeedOrga ausgetragen, das die Eintracht für sich entschied. Den Cosplay-Wettbewerb mit mehr als 20 Teilnehmenden auf der Main Stage gewann "For Honor Props". 5.000 Euro waren für "Best Craft" ausgeschrieben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat die DreamHack über 110 Festivals in 21 verschiedenen Städten in 13 Ländern und auf fünf Kontinenten veranstaltet. Die nächste DreamHack Hannover findet vom 08. bis 11. Juni 2023 statt.

Marcel Kleffmann