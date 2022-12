Stiftung Digitale Spielkultur veröffentlicht Handbuch zu Bildung mit Games

Zum zehnjährigen Jubiläum hat die Stiftung Digitale Spielekultur nicht nur eine Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt angekündigt, sondern nun auch ein Handbuch zur freien Verfügbarkeit öffentlich gemacht. In "Spielen. Lernen. Wissen. Einsatzmöglichkeiten von Games in der Bildung" sammelt die Stiftung auf 60 Seiten Best Practices aus der bisherigen Erfahrung zum Einsatz von Games in der Bildung. Angesprochen werden unter anderem Schulunterricht, sozialpädagogische Kontexte und Aus- und Weiterbildung. Dazu kommen ausgewählte Praxisbeispiele etwa zum Jugendschutz. In Gastbeiträgen haben folgende Expert*innen zu den Inhalten des Handbuchs beigetragen: Prof. Dr. Stefan Aufenanger von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, Prof. Dr. Jan M. Boelmann und Dr. Lisa König vom Zentrum für didaktische Computerspielforschung an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Daniel Heinz von der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW, Martin Thiele-Schwez vom Serious Games-Studio Playing History, Dr. Ulrike Leikhof vom Talentförderzentrum Bildung und Begabung, Prof. Mareike Ottrand von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg / Studio Fizbin, Elisabeth Secker von derUSK und Kai Bodensiek von der Kanzlei Brehm & v. Moers. Vorangestellt ist den Texten ein Grußwort von Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Beauftragter der Bundesregierung für den Mittelstand, gefolgt von einem Vorwort von Cigdem Uzunoglu, Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur.

Das Handbuch ist kostenlos online herunterladbar.

Pascal Wagner