The Game Awards brechen Publikums- und Social-Media-Rekord

Vor zwei Wochen fanden die The Game Awards statt und wurden von Geoff Keighley moderiert. Jetzt verkündete er via Twitter, dass die Preisverleihung einen Rekord gebrochen hat. Das diesjährige Event konnte 103 Millionen Zuschauer:innen über verschiedene Plattformen und Kanäle verzeichnen und ist damit die am meisten angesehene The-Game-Awards-Show in der Geschichte der Veranstaltung.

Einen weiteren Rekord hat die Show dieses Jahr gebrochen. Somit war die Preisverleihung die am meisten besprochene The-Game-Awards-Show in der eigenen Historie. Laut einer Social-Listening-Analyse des Business Intelligence Unternehmens Maven Road wurde das Event mehr als 308.000 Mal am selben Tag auf den sozialen Medien erwähnt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Wachstum von 180 Prozent.

Adriano D'Adamo