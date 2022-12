In-App-Umsätze sinken 2022 leicht, Games bleiben laut data.ai stark

Nach Schätzungen von data.ai Intelligence, ehemals App Annie, werden sich die Ausgaben für In-App-Inhalte und -Consumables im Jahr 2022 auf etwa 129 Milliarden Dollar belaufen, ohne Plattformgebühren von Apple und Google sowie ohne Third-Party-Stores auf Android-Geräten. Aktuell sind das ungefähr 121,45 Milliarden Euro. Das Datenmaterial wurde bis Ende November 2022 gesammelt und für das gesamte Jahr hochgerechnet. Die Daten zeigen eine leichte Abkühlung des Marktes um zwei Prozent im Vergleich zu 2021, aufgrund des makroökonomischen Drucks. Die Marktforscher:innen kommen aber zum Schluss, dass Mobile-Apps-Markt weiterhin florieren würde, obwohl die weltweite Konjunkturabschwächung die Schlagzeilen dominiere.

Der Rückgang der In-App-Ausgaben hat den App Store von Apple und Google Play gleichermaßen getroffen. 83 Milliarden Dollar beziehungsweise 78,14 Milliarden Euro entfallen auf iOS-Apps, 46 Milliarden Dollar respektive 43,31 Milliarden Euro auf den Play Store. Wie im letzten Jahr erwartet data.ai, dass 65 Cent jedes Dollars, der in den letzten zwölf Monaten in Apps ausgegeben wurde, von iOS-Nutzer:innen stammt.

Ungefähr 60 Prozent des Umsatzes im Apple App Store und knapp 73 Prozent bei Google Play entfallen auf Games. Zudem sollen sowohl die Gesamtausgaben als auch die Ausgaben für Mobile Games im November 2022 "sehr nahe" an den Zahlen des Vorjahres liegen. Die erfolgreichsten Mobile Games 2022 setzen sich - wie gewohnt - aus Hyper-Casual-Titeln bei den Downloadzahlen und den großen Franchises bei den Ausgaben sowie den täglich aktiven Nutzer:innen zusammen.

Bei den am häufigsten heruntergeladenen Titeln führt "Stumble Guys" von Kitka Games, das spielerisch an "Fall Guys" erinnert. Besonders hervor sticht allerdings "Subway Surfers" auf Platz 2. Das Spiel von Sybo wurde ursprünglich 2012 veröffentlicht. Es gilt mittlerweile als Paradebeispiel dafür, wie wichtig Live-Operations für die Aufrechterhaltung des Interesses bei einem ohnehin erfolgreichen Titel sind. Das Spiel überschritt im April 2022 den Meilenstein von zwei Milliarden Downloads.

Beim Umsatz führt, wenig überraschend, "Honor of Kings" von Tencent. "Diablo Immortal" schafft es auf die dritte Position und "League of Legends: Wild Rift" auf den siebten Platz. Die Marken von Activision Blizzard und Riot Games feierten ihren Einstand auf Mobile-Geräten - und das überaus erfolgreich. "Obwohl ihre IPs sie unschlagbar erscheinen lassen, gaben beide anfangs Anlass zur Sorge, ob sie sich auf dem Smartphone durchsetzen können, aber die Daten beweisen das Gegenteil", schreibt Randy Nelson, Senior Director of Market Insights bei data. "Game for Peace", Platz 5, ist die chinesische Version von "PUBG: Mobile".

Wird die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer:innen betrachtet, sticht "Roblox" heraus, doch überraschender ist der anhaltende Erfolg von "Apex Legends", dem Battle-Royale-Shooter von Electronic Arts, auf dem sechsten Platz. Randy Nelson: "Als Blockbuster-Hit auf Konsole und PC hat der Titel trotz des Erfolgs ähnlicher Angebote wie "Call of Duty: Mobile" und "PUBG Mobile" einige Bedenken aufkommen lassen. Das starke Abschneiden des Titels bei den aktiven Nutzer:innen sollte dazu beitragen, die Bedenken hinsichtlich seiner langfristigen Überlebensfähigkeit auf dem Markt zu zerstreuen".

Die umsatzstärksten Nicht-Spiele-Apps sind "TikTok", "YouTube", "Tinder", "HBO Max" und "Google One".

Marcel Kleffmann