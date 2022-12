Film zu "Death Stranding" in Arbeit

Erst letzte Woche wurde der Nachfolger zu "Death Stranding" von Hideo Kojima angekündigt. Nun wurde bekanntgegeben, dass sich ein Film zum ersten Teil in Arbeit befindet. An der Produktion sind die Hammerstone Studios und Kojima Productions beteiligt.

Ein Film zu Hideo Kojimas "Death Stranding" befindet sich aktuell in Arbeit, wie Deadline exklusiv berichtet. Kojima Productions wird an der Produktion beteiligt sein. Die Hammerstone Studios übernehmen die gesamte Finanzierung. Das Studio war auch an Filmen wie "Kung Fury" und "Bill und Ted retten das Universum" beteiligt. Allan Ungar wird die Rolle des Executive Producers übernehmen.

Der Film soll neue Elemente und Charaktere zu der Handlung hinzufügen, die im Spiel nicht vorhanden waren. Es ist noch nicht bekannt, wer Regie führen wird und ob die im Spiel vertretenen Schauspieler:innen ihre Rollen übernehmen werden.

"Ich könnte nicht aufgeregter über diese neue Partnerschaft mit Hammerstone Studios sein. Dies ist ein entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um 'Death Stranding' auf die große Leinwand zu bringen", so Hideo Kojima

Adriano D'Adamo