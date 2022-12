Sony kündigt "Marvel's Spider-Man 2" für Herbst 2023 an

Insomniac Games' Nachfolger "Marvel's Spider-Man 2" kommt bald: PlayStation kündigt den Release für Herbst 2023 an. Es ist der erste Teil der Reihe, der exklusiv für die PS5 entwickelt wird.

Es ist keine Überraschung, dass die erfolgreichen Spider-Man-Titel von Insomniac Games eine Fortsetzung bekommen. Nun ist auch offiziell, wann das Spiel erscheinen soll: "Marvel's Spider-Man 2" ist in den letzten Zügen der Entwicklung und soll im Herbst 2023 exklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Eine PC-Version ist derzeit noch nicht angekündigt. Es ist der erste Teil der Reihe, nach "Marvel's Spider-Man" und "Marvel's Spider-Man: Miles Morales", der exklusiv für die aktuelle Konsole entwickelt wird.

Creative Director Bryan Intihar vom Entwicklerstudio Insomniac Games sagt: "Was für ein Jahr für die PlayStation Studios! Wir hier bei Insomniac Games waren von der Arbeit unserer Kolleg:innen absolut beeindruckt. Gratulation an alle für ein erfolgreiches Jahr 2022 - und auf ein ebenso aufregendes nächstes Jahr, in welchem wir 'Marvel's Spider-Man 2' für den Release im nächsten Herbst vorbereiten."

Pascal Wagner