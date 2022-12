Jung von Matt, Brandneo, Kickz und Jacob Fatih gründen Metaverse-Joint-Venture

Das viel diskutierte Metaverse scheint für Außenstehende ein Spielplatz der großen Marken zu sein. Aber damit Geld zu verdienen, ist für die meisten noch Zukunftsmusik. Doch Adidas, Gucci oder Nike haben längst vorgemacht, dass bei ihnen diese "Zukunftsmusik" längst zum Repertoire gehört. So konnte beispielsweise Adidas an nur einem Tag 22 Millionen Euro mit einem einzigen NFT-Drop verdienen. Nike hat bis heute über 185 Millionen Euro mit Web3-Produkten umgesetzt. 2021 wurden allein in Deutschland über fünf Milliarden Euro für digitale Avatare, Skins, Kosmetik und was man sonst noch für Gegenstände in Computerspielen nutzen kann, ausgegeben. Womit der Markt bereits jetzt größer ist, als die gesamte erste und zweite Bundesliga zusammen, die 4,8 Milliarden umsetzte. Dieses Potenzial will das Joint Venture künftig unter dem Namen M3ta Collective und der Marke Kickzm3ta auch anderen Sport- und Lifestylemarken zugänglich machen.

Hinter M3ta Collective und Kickzm3ta verbergen sich als Hauptunternehmer Jacob Fatih (FitX, YT Industries) mit seinem Company-Builder Crealize und der Basketball- und Sneaker-Händler Kickz. Dazu kommen Jung von Matt Nerd sowie die Agentur Brandneo (Agentur Boomer und rftp.club), um mit ihrer Gaming- und Web3-Erfahrung zu unterstützen. Als Investor ist der Frankfurter Unternehmer Alexander Schlicher mit an Bord, der seit 2020 ein eigenes Web3 Start-up führt sowie der Venture-Manager Gökhan Akkamis.

Das Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat seinen Kunden eine End-to-End Metaverse-Lösung aus einer Hand zu bieten, setzt auf mehrere Säulen. Den Anfang machen NFT-basierte Avatar- und Fashion-Kollektionen im japanischen Anime-Stil.

Damit will das Joint Venture Web-2.0-Marken End-To-End-Lösungen anbieten, um ihre Mode digital im Metaverse bereitzustellen. Jung von Matt Nerd ist beispielsweise für die 3D-Kreation für Fashion und Markenstrategie zuständig. Brandneo steuert das Community-Management und die technische Infrastruktur - wie Smart Contracts - bei. Kickz ebnet den Weg zur Sneaker- und Basketball-Community. Dazu will Kickzm3ta auch Web3-Projekten den Weg in den klassischen Handel bereiten sowie Merchandise und exklusive Kollektionen für NFT Communities bieten. Das Ganze soll letztlich mit einem eigenen Gaming-Ökosystem, das Web-2.0-Marken erlaubt, digitale Skins direkt im Game anzubieten, abgerundet werden. "Viele Fashion-Unternehmen in Deutschland haben bereits E-Commerce und Social-Marketing verschlafen, das ist ihre Chance nicht, die dritte Welle zu verpassen", fasst Toan Nguyen, Gründer und Geschäftsführer von Jung von Matt Nerd den Rundumschlag, den das Joint Venture anstrebt, zusammen. Denis Horvat, der das Unternehmen Kickz mit Mark Petereit führt und CEO von Kickzm3ta ist, ergänzt: "Web3 und das Metaverse wird nicht nur Technologie, sondern auch kulturelle Relevanz neu definieren. Mit unseren Partner-Marken wollen wir die nächste Ära von Retail einläuten."

