German Influencer Award .22 kürt deutsche Gaming-Stars

Der German Influencer Award kürt in der Kategorie Gaming & E-Sport die Influencer:innen Hand of Blood, Paluten und dasretromaedel. 2022 fand der Preis zum dritten Mal statt.

Beim German Influencer Award .22 wurden diese Woche die besten deutschen Influencer:innen in unterschiedlichen Kategorien gekürt. Drei Gewinner:innen wurden dabei in der Kategorie Gaming & E-Sport geehrt. Der Preis unterscheidet dabei nach Mega-, Macro-, Micro- und Nano-Influencer:innen, gemessen an der Reichweite der Nominierten. Im Gaming wurde in diesem Jahr kein:e Nano-Influencer:in gekürt. Die folgenden drei Personen gewannen in den drei Kategorien:

In der Kategorie Mega: Patrick "Paluten" Mayer mit 2 Mio. Follower:innen auf Instagram

In der Kategorie Macro: Max "handiofiblood" Knabe) mit 796.000 Follower:innen auf Instagram

In der Kategorie Micro: Ribana "dasretromaedel" mit 35.000 Follower:innen auf Instagram

Der German Influencer Award findet 2022 zum dritten Mal statt. Er wird von der IU Influencers United GmbH aus Fulda vergeben.

Pascal Wagner