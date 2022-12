Epic MegaGrants-Programm wächst auf 1800 Förderempfänger

Seit vier Jahren unterstützt Epic Games mit dem MegaGrants-Programm kleine und mittelgroße Entwickler:innen und Kreative bei der Realisierung von Projekten oder Tools, natürlich mit oder für die Unreal Engine. Jetzt veröffentlichte der Technologieanbieter ein Update seiner Liste an Förder-Empfänger:innen, die auf über 1800 Unternehmen angewachsen ist.

Unter den jetzt bekannt gegebenen Teams findet sich auch Monkeyway aus München. Die 3D-Agentur bietet mit Gorilla-Streaming eine eigene Lösung für 3D-Streams und hat vor allem Kunden aus der Automobilbranche wie Aston Martin, BMW, Ferrari, Mercedes Benz, Porsche, Maserati oder VW. Der Grant wurde für das Interface für die Pixel-Streaming-Funktion der Unreal Engine über Gorilla Streaming gewährt.

Monkeyway erhielt die MegaGrants-Förderung in der Kategorie "Architectur und andere Branchen". In der klassischen Kategorie "Indie-Games" findet sich diesmal kein Unternehmen aus Deutschland, wobei Teams selbst entscheiden können, ob sie ihren Namen veröffentlichen lassen wollen oder nicht. Es ist also nicht auszuschließen, dass es Empfänger:innen in der DACH-Region gab, die nicht genannt werden wollen. Namentlich genannt wurden The Astronauts aus Polen mit "Witchfire", Frist Giant Studios aus den USA mit "Stormgate", PetitFabrik aus Brasilien mit "Kukoos: Lost Pets", Unreliable Narrators aus Kanada mit "Two Falls", Dracma Studios aus Mexiko mit "Candle Knight" und Folklore Games aus Kanada mit "Spiral".