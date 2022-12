Christian Denk verstärkt Level Infinite bei Events und Influencer-Marketing

Level Infinite verstärkt sich und nimmt Christian Denk als Freelancer unter Vertrag. Der erfahrene Event-Profi Denk zeichnet als externer Head of Events, Sponsorships und Influencer Marketing Western Europe verantwortlich.

Level Infinite, eine Marke des chinesischen Publishers Tencent, baut sein Team in Westeuropa weiter aus. So zeichnet ab sofort Christian Denk, wenn auch als externe Kraft, als Head of Events, Sponsorships und Influencer Marketingverantwortlich. Dies gab Denk über Social Media bekannt.

Christian Denk ist ein erfahrener Manager der Branche in den Bereichen Events und Branding. Denk arbeitet selbständig unter anderem mit seiner Beratungsfirma Denkee zuletzt aber auch unter anderem als strategischer Berater von Senior eSports. Vor seiner Selbständigkeit war er Event Manager DACH und später Senior Brand Activation Manager GSA für PlayStation bei Sony Interactive Entertaiment Deutschland bzw. damals noch Sony Computer Entertainment Deutschland.