Amazon Prime Video ordert Serie zu "God of War"

Amazon Prime Video und Sony Pictures Television haben eine Serienadaption von "God of War" in Auftrag gegeben. Der Streamingdienst hat eine Staffel geordert, welche die Geschichte vom 2018 erschienenen Titel nacherzählen wird. An der Produktion wird auch der Game Director Cory Barlog als Executive Producer beteiligt sein.

Für das Drehbuch der Serie sind Mark Fergus und Hawk Ostby verantwortlich. Sie haben zusammen bereits das Drehbuch zu "Iron Man" geschrieben und und Ostby schrieb 2015 das Drehbuch für eine Staffel von "The Expanse". Als Showrunner wird Rafe Judkins fungieren. Dieselbe Rolle übernahm er bereits bei der Serie "Das Rad der Zeit".

"Die Serie folgt Kratos, dem Gott des Krieges, der, nachdem er seine blutige Vergangenheit im antiken Griechenland hinter sich gelassen hat, im nordischen Reich Midgard für immer seine Waffen an den Nagel hängt. Als seine geliebte Frau stirbt, begibt sich Kratos mit seinem entfremdeten Sohn auf eine gefährliche Reise, um ihre Asche vom höchsten Gipfel zu streuen - der letzte Wunsch seiner Frau. Kratos merkt bald, dass die Reise eine epische Suche ist, die das Band zwischen Vater und Sohn auf die Probe stellt und Kratos zwingt, gegen neue Götter und Monster um das Schicksal der Welt zu kämpfen", heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Neben "God of War" hat Sony auch weitere Serien auf Basis ihrer Marken in Arbeit. Diese sind "Horizon: Zero Dawn", "The Last of Us" und "Twisted Metal".

Adriano D'Adamo