Private Division kündigt Development Fund und Publishing-Deal mit Bloober an

Passend zum fünfjährigen Jubiläum hat Private Division gleich zwei Ankündigungen in petto, zunächst eine Publishing-Partnerschaft mit dem unabhängigen Dev-Studio Bloober Team aus Polen. Zusammen wird an einem noch nicht angekündigten Survival-Horror-Titel gearbeitet. Der Titel befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Die Veröffentlichung ist nicht vor dem Kalenderjahr 2025 zu erwarten. Bloober Team ist für Horrorspiele wie die Layers-of-Fear-Reihe, "The Medium" und "Observer" bekannt. Neben dem Projekt mit Private Division wird auch an dem Remake von "Silent Hill 2" für Konami gearbeitet.

"Egal, ob wir mit etablierten Entwicklern wie Bloober Team oder kleineren Studios für neue Projekte zusammenarbeiten ? wir achten stets darauf, mit Teams zusammenzuarbeiten, die zu den besten der Branche gehören, und wollen sie in ihren mutigen und kreativen Plänen unterstützen", sagt Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division. "Es ist wirklich aufregend, unser Portfolio um ein neues Genre zu erweitern, indem wir eines der erfolgreichsten unabhängigen Teams Europas in die Reihen unserer talentierten Entwicklungspartner aufnehmen können."

"Unser nächstes Projekt ist ein spannendes neues Survival-Horror-Spiel, das uns dabei helfen wird, eine führende Rolle in der gesamten Horror-Branche zu übernehmen", erklärt Piotr Babieno, Chief Executive Officer bei Bloober Team. "Ich bin dankbar für diese Zusammenarbeit mit Private Division. Sie verfügen über eine gewaltige Expertise und das Team ist sehr zugänglich. Für uns fühlt sich das nicht an wie ein typisches 'Publisher-Entwickler'-Arbeitsverhältnis. Private Division ist eher ein Freund, der uns unterstützt oder zurückhält, wenn wir es brauchen."

Zusätzlich wurde der Private Division Development Fund enthüllt. Mit dem Fund sollen Projekte kleinerer Dev-Teams finanziell unterstützt werden. Zugleich wird den Partner:innen die Möglichkeit geboten, ihre Spiele selbst zu veröffentlichen. Das Label möchte mehrere Entwickler:innen "bei der Umsetzung ihrer kreativen Vision unterstützen", heißt es, darunter Die Gute Fabrik aus Dänemark, Radical Forge aus UK und Lost Native.

"Seit wir Private Division vor fünf Jahren vorstellten, haben wir einige vielversprechende Spielideen von kleineren Teams entdeckt, die nicht ganz zu unserem kompletten Publishing-Modell passten", erinnert sich Blake Rochkind, Head of Business Development bei Private Division. "Wir wussten, dass in der heutigen Welt keine hundertprozentig allumfassende Herangehensweise möglich ist. Es ist nie schön, unglaublichen Spielkonzepten nur aufgrund ihrer Größe eine Absage erteilen zu müssen, und der Private Division Development Fund ermöglicht es uns, einige der besten Ideen der Branche zu finden und zu unterstützen."

Marcel Kleffmann