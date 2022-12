Dritter Developer Boost von MFG Kreativ gestartet

Die MFG Baden-Württemberg öffnet zum dritten Mal das Coaching- und Entwicklungsprogramm für Games-Entwickler:innen Developer Boost. Das Unterstützungsangebot für die Games-Branche im Südwesten wurde im Januar 2021 initiiert. Baden-württembergische Gründer:innen eines Games-Studios können sich für ein knapp sechsmonatiges unternehmerisches Qualifizierungsprogramm bewerben. Die Bewerbungsphase ist bis zum 23. Februar 2023 geöffnet, Bewerbungen können über ein Online-Formular eingereicht werden.

"Zum dritten Mal in Folge möchten wir talentierten Game-Studios aus Baden-Württemberg die Möglichkeit geben, sie auf ihren ersten Schritten der Unternehmensgründung zu begleiten und mithilfe von zielgerichteten Coaching-Maßnahmen fit zu machen für den umkämpften Gamesmarkt", so Alex Cojocaru, Projektmanager Games-Förderung bei der MFG. "Wir sind begeistert, welche Entwicklung die Teams schon jetzt genommen haben und werden für den kommenden Developer Boost 2023 mit den bisherigen Erfahrungen ein weiter optimiertes Qualifizierungsprogramm anbieten, das die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer:innen berücksichtigt."

Durch das Unterstützungsprogramm soll die Games-Szene in Baden-Württemberg weiter wachsen und das Innovationspotenzial im Südwesten gestärkt werden. Die Ausschreibung richtet sich an Bewerber:innen aller Altersgruppen, von Hochschulabsolvent:innen bis zu Quereinsteiger:innen, die als Games-Studio in einem Team von mindestens zwei bis maximal fünf Personen zusammenwirken. Das Studio muss außerdem innerhalb der letzten 18 Monate in Baden-Württemberg gegründet worden sein.

Die unterstützten Teams werden von Expert:innen aus der Gamesindustrie gecoacht. Darunter fallen Workshops zu spezifischen Themenfeldern wie Produktentwicklung, Marketing, Gründung & Finanzen, Monetarisierung, Plattformen und Recht sowie Publisher-Pitch-Trainings.

Pascal Wagner