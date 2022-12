USK erweitert Prüfkriterien um In-Game-Käufe, Chats und Lootboxen

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat neue Regeln bei der Prüfung von eingereichten digitalen Spielen angekündigt. Ab dem 1. Januar 2023 können neben den gewohnten jugendschutzrelevanten Inhalten auch mögliche Online-Risiken im Verfahren der gesetzlichen Alterskennzeichnung berücksichtigt werden. Die USK-Gremien können im nächsten Jahr im Einzelfall prüfen, ob durch bestimmte Nutzungsfunktionen ein erhöhtes Risiko für Kinder und Jugendliche entstehen kann, zum Beispiel in Bezug auf Chats im Spiel oder durch ungewollte Ausgaben. "Umgesetzt wird dies durch zusätzliche Hinweise zu möglichen Risiken bei der Mediennutzung sowie deren Einbeziehung im Rahmen der Altersfreigabe, sofern von einem erheblichen Risiko ausgegangen werden kann", schreibt die USK. Auch sensibilisierende Hinweise im Game und vorhandene Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Parental-Control-Systeme, der Spieleanbieter:innen können bei der Bewertung einbezogen werden, wodurch sich eine Spruchpraxis durch Nutzungsrisiken für die Alterseinstufung im Laufe der Zeit etablieren wird.

Zur besseren Transparenz und Orientierungshilfe, unter anderem für Eltern, werden die gewohnten Alterskennzeichen um Hinweise zur Nutzung zum Inhalt erweitert. Es soll in Zukunft schneller ersichtlich sein, einerseits welche Gründe zur Altersfreigabe geführt haben (zum Beispiel "Comic-Gewalt" oder "Handlungsdruck") und andererseits welche Risiken bei der Mediennutzung berücksichtigt werden sollten, beispielsweise "Standortweitergabe", "Chats" oder "In-Game-Käufe". Diese Hinweise werden auf der Rückseite der Verpackung, auf entsprechenden Online-Plattformen und in der USK-Titeldatenbank zu finden sein. Das Konzept der ergänzenden Informationen hat die USK als Mitgründerin der International Age Rating Coalition (IARC) bereits im Online-Bereich etabliert

USK-Geschäftsführerin Elisabeth Secker: "Die Umsetzung des novellierten Jugendschutzgesetzes in die Praxis war eine der größten Änderungen in der bisherigen Geschichte der USK als Prüfinstitution. Die Anpassungen sind ein wichtiger Pfeiler für einen ganzheitlichen und in die Zukunft gerichteten Kinder- und Jugendmedienschutz. Gemeinsam mit den Obersten Landesjugendbehörden, vielen Akteur:innen des Kinder- und Jugendmedienschutzes sowie den Spieleanbieter:innen ist es gelungen, den Grundstein zu legen, das neue Jugendschutzgesetz in eine gute Praxis zu überführen. Besonders hilfreich im Entstehungsprozess war die Beteiligung der Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen, Eltern sowie pädagogischen Fachkräften, deren Erkenntnisse in die konkrete Ausgestaltung der Zusatzhinweise eingeflossen sind."

Die Einführung der neuen Regeln ist auf das novellierte Jugendschutzgesetz vom Mai 2021 zurückzuführen. "Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes hat die USK gemeinsam mit den für die gesetzlichen Altersfreigaben zuständigen Obersten Landesjugendbehörden (OLJB), den Ständigen Vertreter:innen der OLJB bei der USK sowie dem game-Verband intensiv an der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des USK-Prüfprozesses gearbeitet", heißt es weiter.

"Der Kinder- und Jugendschutz bei Games ist ab dem 1. Januar 2023 in Deutschland ein ganzes Stück moderner. Dieser wichtige Schritt ist vor allem der USK und den Obersten Landesjugendbehörden zu verdanken. Sie haben es gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern geschafft, die vielen Fragezeichen zum neuen Jugendschutzgesetz in praxistaugliche und anwendbare Regelungen zu überführen", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. "Viele der neuen Regelungen zur Alterseinstufung wie die Zusatzhinweise basieren dabei auf Erfahrungen des Vorzeigeprojekts ?International Age Rating Coalition?, das die USK maßgeblich vorangetrieben hat. Das unterstreicht abermals, dass die Games-Branche ein Vorreiter im digitalen Jugendschutz ist."

Marcel Kleffmann