"Dead Island 2" erhält USK-Freigabe mit einer Einschränkung

"Dead Island 2" wird in Deutschland in einer leicht angepassten Version erscheinen, die von der USK mit "ab 18 Jahren" freigegeben wurde. Plaion hat bestätigt, dass diese "USK-Version" alle spielrelevanten Features der internationalen Version bieten wird, "einschließlich der blutigen Zombie-Action nach allen Regeln der Schnetzel-Kunst", so der Publisher. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen der internationalen und der "deutschen Version": Sobald die Zombies besiegt sind, können die Spieler:innen in der USK-Version nicht mehr mit den Kreaturen interagieren (keine Ragdoll-Effekte).

Spielende der USK-Fassung und der internationalen Versionen können durch Freundschaftseinladungen und indem sie Sessions von Freunden beitreten, gemeinsam Koop-Sessions starten. "Für die Dauer dieser Session können sowohl USK- als auch internationale Spieler den bereits besiegten Zombies keinen Schaden zufügen oder sie weiter zerstückeln. Internationale Spieler erhalten eine Pop-up-Nachricht im Spiel, dass für die Dauer der Session die USK-Version aktiviert ist", heißt es in der Ankündigung. "Beim öffentlichen Matchmaking können USK-Spieler nur mit anderen USK-Spielern auf Zombiejagd gehen. Die Spieler der internationalen Version wiederum werden nach dem Zufallsprinzip mit anderen internationalen Spielern zusammengeführt."

Das schon mehrfach verschobene "Dead Island 2" wird am 28. April 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Vor der letzten Termin-Anpassung sollte es im Februar 2023 erhältlich sein. Das Spiel hat eine sehr turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich - inklusive einer öffentlich präsentierten Version, auf der gamescom 2014, die damals in Zusammenarbeit mit Yager Development entstand, danach aber eingestellt wurde. Ein weiterer Versuch mit Dev-Partner Sumo Digital scheiterte ebenfalls. Das aktuelle Spiel wird bei Deep Silver Dambuster Studios realisiert, ehemals Free Radical Design und danach Crytek UK. 2014 übernahm Koch Media, heute Plaion, das Studio von Crytek und brachte 2016 "Homefront: The Revolution" auf den Markt. Übrigens: Free Radical Design wurde im Mai 2021 als separates Studio durch Deep Silver neu gegründet. Dort soll ein neues TimeSplitters-Spiel entstehen.

Der erste Teil von "Dead Island" wurde von Techland entwickelt, die später mit "Dying Light" ihre eigene Zombie-Welt aufbauten. Das Spiel war bis Januar 2019 aufgrund der Gewaltdarstellung indiziert, dann folgte die Veröffentlichung als Definitive Edition.

Marcel Kleffmann