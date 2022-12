Twitch und Uber Eats starten Kampagne mit Streamer:innen

Die Streamingplattform Twitch startet eine Kampagne mit Uber Eats. Zusammen mit Streamer:innen wie Christian "Vlesk" Scheitzeneder und Lara Trautmann verteilen die Unternehmen Rabatte an die jeweiligen Communities.

Die Kampagne von Twitch und Uber Eats hat gestern begonnen. In Zusammenarbeit werden vier Streams auf Twitch organisiert. Uber Eats verteilt Rabatt-Gutscheine an die jeweiligen Communities der Streamer:innen. Dafür müssen sie mit dem Chat und Yam, dem Maskottchen der Kampagne, interagieren. Die Gutscheine werden an die Gewinner:innen aus dem Chat verliehen. Weitere Preise sollen ebenfalls gewonnen werden können.

Der Startschuss wurde gestern mit dem ersten Stream gelegt. Die Kampagne läuft bis zum Donnerstag und präsentiert tägliche Livestreams. Jeder Stream besitzt einen anderen kulinarischen Fokus. Der erste Stream wurde gestern von Leslie "Farbenfuchs" Förtsch mit dem Thema "amerikanische Küche" gehalten. Heute streamen Friedrich "H0llyLP" Schwemler mit dem Fokus auf die italienische Küche und Lara "LaraLoft" Trautman über die gesunde Küche. Den Abschluss bildet morgen Christian "Vlesk" Scheitzeneder mit dem Fokus auf die asiatische Küche.

"Das Twitch-Team erweckt mit dieser spaßigen Aktivierung unser Produkt auf einzigartige Weise zum Leben. Wir sind sehr gespannt, wie die Community in den Streams reagieren und interagieren wird. Und wir hoffen, dass sie unser neues Maskottchen genauso sehr mögen wie wir", so Thomas van Ardenne, Marketing Lead Northern & Central Eastern Europe bei Uber.

Adriano D'Adamo