Next-Generation-Version von "The Witcher 3: Wild Hunt" gestartet

CD Projekt Red hat die "Next-Gen-Version" von "The Witcher 3: Wild Hunt" als Complete Edition für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht, zunächst nur in digitaler Form. Spieler:innen, die bereits eine Version des Titels für PlayStation 4, Xbox One und PC erworben haben, erhalten ein kostenloses Update auf die Next-Gen-Version. Darüber hinaus erhalten PS4- und Xbox-One-Versionen ebenfalls ein Update mit Quality-of-Life-Verbesserungen und neuen Inhalten. Die Switch-Version wird später aktualisiert. Eine Disc-Version der "The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition" wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Die aktualisierte Version umfasst unter anderem Grafik-Verbesserungen und Leistungsoptimierungen. Dazu gehören Echtzeit-Raytracing auf PC, Performance- und Raytracing-Modi auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie Performance- und Qualitätsmodi auf Xbox Series S, Unterstützung für DLSS auf PC und AMD FidelityFX Super Resolution auf allen Next-Gen-Plattformen, schnellere Ladezeiten und mehr. CD Projekt Red über zusätzliche Inhalte und QoL-Verbesserungen: "Gegenstände und Quests, die von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert wurden, neue Kameraoptionen, schnelles Zeichen-Casting, ein Fotomodus, plattformübergreifender Fortschritt, Karten- und UI-Änderungen, eine Auswahl an von der Community erstellten Mods, die in das Spielerlebnis integriert sind - und vieles mehr." Zu den Inhalten, die von der Netflix-Serie inspiriert wurden, gehören neue Schwerter und Rüstungen für Geralt, alternative Looks für Löwenzahn- und Nilfgaardian-Rüstungen sowie eine neue Quest. Das Change-Log ist hier zu finden.

"The Witcher 3: Wild Hunt" ist seit der Veröffentlichung im Mai 2015 weltweit über 40 Millionen Mal verkauft worden (Stand: April 2022). Die Witcher-Franchise liegt bei über 65 Millionen Verkäufen.

Marcel Kleffmann