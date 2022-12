Erste Immersive Gamebox öffnet in Berlin

Am Potsdamer Platz in Berlin ist seit gestern die erste Immersive Gamebox mit digitalen Teamgames wie Netflix' "Squid Game" oder Rovios "Angry Birds" eröffnet. Das britische Lizenzprodukt soll von 3F Entertainment an noch mehr deutsche Standorte gebracht werden.

Das Londoner Unternehmen Immersive Gamebox hat am 13. Dezember seinen ersten Gaming-Raum in Deutschland eröffnet. Der 154 Quadratmeter große Spielraum ist im Alexa am Potsdamer Platz in Berlin angesiedelt. Der Standort ist nur der erste von mehreren weiteren, in Deutschland geplanten Locations, die 3F Entertainment mit der Immersiv-Gamebox-Lizenz eröffnen will.

Die Immersive Gamebox ist ein Spielraum, der mit speziellen digitalen Team-Games ausgestattet ist, die teilweise mit anderen Unternehmen zusammen entwickelt worden sind. Highlight der Berliner Location dürfte das gemeinsam mit Netflix entwickelte "Squid Game" sein, das an die Regeln der gleichnamigen Serie angelehnt ist. Auch "Angry Birds" und "Shaun das Schaf" sowie unlizenzierte Originalspiele sind vor Ort.

"Die Erlebnisqualität beim Shopping ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im Handel. Im Alexa haben Besucherinnen und Besucher Spaß und erleben Einzigartiges. Damit das so bleibt, suchen wir immer wieder nach neuen und innovativen Angeboten. Interaktives Gaming auf hohem technischen Niveau ist ein großer Trend. Daher passt Immersive Gamebox perfekt zu unserem Anspruch, beim Thema Erlebnis Pionier zu sein", sagt Oliver Hanna von Sonae Sierra, Center Manager des Alexa.

Pascal Wagner