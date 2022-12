PS5 befeuert Hardwareumsätze in den USA, Gamesinhalte leicht rückläufig

Starke Hardwareverkäufe, durch die bessere Verfügbarkeit der PlayStation 5, trieben die Umsätze der Gamesbranche im November 2022 in den USA auf 6,3 Milliarden Dollar. "Call of Duty: Modern Warfare II" überholte "Elden Ring" als das meistverkaufte Spiel des Jahres, während die Ausgaben für Gamesinhalte gegenüber 2021 gesunken sind.

6,3 Milliarden Dollar wurden im November 2022 in den USA für Computer- und Videospiele ausgegeben. Gemäß der Daten der NPD Group via VentureBeat und Mat Piscatella stiegen die Umsätze um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 1,3 Milliarden Dollar entfallen dabei auf Gaminghardware, ein Wachstum um 45 Prozent im Vergleich zu 2021, hauptsächlich angetrieben durch die PlayStation 5. "Andere Marktbereiche, die im November ein Ausgabenwachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten, waren Nicht-Mobile-Abonnementinhalte, Zubehör und digitale Premium-Downloads für Konsolen. Die starke Performance im November bringt die Ausgaben im laufenden Jahr auf 49,0 Milliarden Dollar, ein Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021", schreibt Piscatella, Executive Director, Video Games bei der NPD Group.

Hardware & Accessoires

Der starke Umsatzsprung im Hardware-Segment, um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wird hauptsächlich auf den Anstieg der PS5-Verkäufe zurückgeführt. Die Sony-Konsole war im November bei den Stückzahlen und beim Umsatz die stärkste Hardware-Plattform, während Nintendo Switch in beiden Bereichen den zweiten Platz belegt. Der dritte Platz geht an die Xbox von Microsoft. Auf Jahressicht bleibt die PlayStation 5 die umsatzstärkste Plattform des Jahres 2022, während die Switch bei den Stückzahlen führend ist. Im Zubehör-Bereich wurden bei Gamepads und Headsets/Kopfhörer zweistellige prozentuale Zuwächse festgemacht (289 Millionen Dollar). Das umsatzstärkste Zubehör im November war der PlayStation 5 DualSense Wireless Controller Galactic Purple.

Gamesverkäufe

"Call of Duty: Modern Warfare II" führt wie im Vormonat die Software-Verkaufscharts an, sortiert nach Umsatz. Der Shooter ist mittlerweile der umsatzstärkste Titel des Jahres 2022 und verdrängte "Elden Ring", das Ende Februar veröffentlicht wurde, auf den zweiten Platz.

Auf "Modern Warfare II" folgten drei Neuerscheinungen im November: "God of War: Ragnarök", "Pokémon Karmesin und Purpur" und "Sonic Frontiers". Bei den Angaben gilt es zu berücksichtigen, dass Nintendo der NPD keine digitalen Verkaufszahlen mitteilt, ähnlich wie Take-Two. Bei den Jahrescharts schafft es Kratos gleich auf fünfte Position und das Pokémon-Doppelpack auf die siebte Position, nur knapp hinter "Pokémon-Legenden: Arceus".

Des Weiteren sind durch die Black-Friday-Deals einige ältere Titel weiter nach vorne in November-Charts katapultiert worden, und zwar "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" (plus Steam-Release), "Mario Party Superstars", "Animal Crossing: New Horizons", "Horizon: Forbidden West" und "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". "Tactics Ogre Reborn" schaffte übrigens seinen Einstand auf Platz 17.

Über die Charts: Die NPD Group erhebt die physischen Verkäufe im Einzelhandel. Daten über Digitalverkäufe erhalten die Marktforscher:innen direkt von den Publishern, wobei nicht alle Unternehmen diese Daten bereitstellen, zum Beispiel Nintendo, Bethesda, Take-Two Interactive und die Verkäufe von Activision Blizzard im Battle.net auf PC. Die Top-20-Liste ist nach Umsatz gestaffelt und nicht nach verkauften Stückzahlen. Dieser Umsatz umfasst die Verkäufe von Vollversionen und nicht die Ingame-Ausgaben. Games, die in einem Bundle mit bestimmten Konsolen verkauft werden, erfasst die NPD Group ebenfalls nicht.

---

Games-Verkaufscharts im November 2022 in den USA

Platz (Vormonat) Spiele-Titel auf allen Plattformen

01.(01.) "Call of Duty: Modern Warfare II"

02.(neu) "God of War Ragnarök"

03.(neu) "Pokémon Karmesin und Purpur" (ohne Digitalverkäufe)

04.(neu) "Sonic Frontiers"

05.(04.) "Madden NFL 23"

06.(03.) "FIFA 23"

07.(08.) "NBA 2K23" (ohne Digitalverkäufe)

08.(02.) "Gotham Knights"

09.(39.) "Marvel's Spider-Man: Miles Morales"

10.(47.) "Mario Party Superstars" (ohne Digitalverkäufe)

11.(10.) "Elden Ring"

12.(28.) "Animal Crossing: New Horizons" (ohne Digitalverkäufe)

13.(11.) "Mario Kart 8 Deluxe" (ohne Digitalverkäufe)

14.(06.) "Mario + Rabbids: Sparks of Hope" (ohne Digitalverkäufe)

15.(07.) "Persona 5"

16.(05.) "NHL 23"

17.(neu) "Tactics Ogre Reborn"

18.(13.) "Minecraft"

19.(40.) "Horizon Forbidden West"

20.(36.) "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (ohne Digitalverkäufe)

---

Games-Verkaufscharts des bisherigen Jahres 2022 in den USA

Platz (Vormonat) Spiele-Titel auf allen Plattformen

01.(02.) "Call of Duty: Modern Warfare II"

02.(01.) "Elden Ring"

03.(04.) "Madden NFL 23"

04.(03.) "Lego Star Wars: Die Skywalker Saga"

05.(neu) "God of War Ragnarök"

06.(05.) "Pokémon-Legenden: Arceus" (ohne Digitalverkäufe)

07.(neu) "Pokémon Karmesin und Purpur" (ohne Digitalverkäufe)

08.(06.) "Horizon Forbidden West"

09.(08.) "FIFA 23"

10.(07.) "MLB: The Show 22" (ohne Digitalverkäufe auf Switch und Xbox)

11.(09.) "Call of Duty: Vanguard"

12.(10.) "Gran Turismo 7"

13.(11.) "Mario Kart 8 Deluxe" (ohne Digitalverkäufe)

14.(12.) "Kirby und das vergessene Land"

15.(14.) "Gotham Knights"

16.(13.) "Minecraft"

17.(21.) "NBA 2K23" (ohne Digitalverkäufe)

18.(15.) "Nintendo Switch Sports" (ohne Digitalverkäufe)

19.(20.) "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" (ohne Digitalverkäufe)

20.(22.) "Animal Crossing: New Horizons" (ohne Digitalverkäufe)

---

Marcel Kleffmann