Independent Games Festival akzeptiert mehr als 500 Titel

Das Independent Game Festival und die dazugehörige Preisverleihung finden im Rahmen der Game Developers Conference am 22. März statt. Die Veranstalter:innen des Festivals haben mehr als 500 Spiele als Einsendungen akzeptiert. Die Spiele und Projekte sind von Veteran:innen der Branche bis hin zu Studierenden eingereicht worden. Zu den eingereichten Spielen gehören unter anderem "Cult of the Lamb" sowie "Return to Monkey Island" von Devolver Digital, "Tunic" von Finji und "Hardspace: Shipbreaker" von Blackbird Interactive.

Von den 500 Spielen werden für jede der Kategorien sechs Finalisten ausgewählt. Die Kategorien sind "Excellence in Visual Art", "Excellence in Audio", "Excellence in Design", "Excellence in Narrative", "Best Student Game"und dem "Seumas McNally Grand Prize". Der Nuovo Award umfasst acht nominierte Spiele. Die finalen Nominierten werden im Januar bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird auf dem Twitch-Channel der Game Developers Conference übertragen.

Adriano D'Adamo