New-Media-Förderung des MBB unterstützt elf Projekte, vor allem Games

Elf Projekte hat die New-Media-Förderung des Medienboard Berlin-Brandenburg in ihrer letzten Fördersitzung des Jahres unterstützt, mit insgesamt 1,3 Millionen Euro. Vor allem der Gamesbereich profitiert in dieser Förderrunde von den Berliner Sondermitteln, mit denen das Fördervolumen auf rund drei Millionen Euro gestiegen ist. Schließlich verfolgt die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, das Ziel, die Hauptstadtregion zum "Gamesstandort Nr. 1" auszubauen, unter anderem mit dem Ausbau der Förderung (GamesMarkt berichtete).

Die bisher höchste Fördersumme des Medienboards für ein Gameprojekt, 425.000 Euro Produktionsförderung, geht an das Berliner Studio Torpor Games für "The Conformist". In dem narrativen Rollenspiel werden Spielende die Rolle eines Propagandisten für oder gegen die Regierung übernehmen und versuchen nach einem Bürgerkrieg zu überleben. Torpor Games hatte vorher "Suzerain" entwickelt. 130.000 Euro bekommt Paintbucket Games für "Silicon Sunk" als Entwicklungsförderung. Das Spiel wird als ­Roguelife-Sim beschrieben, in der man eine Maschinentherapeutin Ende des 21. Jahrhunderts kontrolliert. Ziel ist es, fühlende Roboter vor ihrer Löschung zu bewahren. Copy Paste Games wird mit 88.000 Euro bei "Gulls of Doom" unterstützt, einem Roguelike, in dem sich Tiere über einen Imbissstand hermachen wollen und dabei von Möwen beharkt werden.

Eine Produktionsförderung in Höhe von 75.000 Euro erhält "Space Sprouts" von Cool Corpse. In der narrativen 2D-Sandbox muss die Protagonistin Oda fünf Tage allein an Bord ihres Raumschiffs verbringen. Randwerk Games, die Macher von "Abriss - build to destroy" (Early Access), werden mit 50.000 Euro Entwicklungsförderung für ihr neues Projekt "Bergfried" unterstützt, ein Burgen-Aufbaustrategiespiel im frühneuzeitlichen Nordostdeutschland. Durch das Ausspielen von Karten werden Gebäude, Mauern und Türme errichtet, die letztlich zu komplexen Burgen führen. Über 36.000 Euro Entwicklungsförderung freut sich Ivy Juice für das Arcade-Driving Roguelite "Schrott".

Die geförderten XR-Projekte sind gemäß Pressetext:

"Make A Break" von MaB Escape AR

86.000 Euro Entwicklungs- und Produktionsförderung"MaB Escape AR" ist ein spannendes Mixed-Reality-Escape-Game für Zuhause. Die Spieler:innen bauen zunächst ein Miniaturgebäude aus Holz auf. Die dazugehörige App für Smartphone oder Tablet erweckt dieses anschließend zum Leben - via Augmented Reality.

-­­

"Giants - Wardens of the Land" von Thoughtfish

70.000 Euro Entwicklungsförderung"Giants - Wardens of the Land" ist ein Free-To-Play Multiplayer-Spiel, in dem mit Hilfe von Thoughtfishs hauseigener COALA-Technologie (Context Aware Location Assessment) Tamagochi-Mechaniken mit Real-Word-Daten verbunden werden.

-

"The Eyes of Mila Kaos" von INVR.Space30.000 Euro EntwicklungsförderungDie VR-Erfahrung "The Eyes of Mila Kaos", eine französisch-deutsch-spanische Koproduktion, ist eine Reise in Tonys Kopf, durch seine Erinnerungen und sein Unterbewusstsein. Wie sie ausgeht, ist abhängig von den Entscheidungen der Spieler:innen.

Die geförderten seriellen Projekte sind laut Pressetext:

"The Austrian Case" von The Thursday Company

220.000 Euro ProduktionsförderungDie Geschichte von Jack Unterweger, einem der verstörendsten Serienmörder im deutschsprachigen Raum ? erzählt aus der Sicht seiner Ex-Freundin Bianca Mrak.

-

"Age of Mecha" von ­Lumatic Animation & VFX

90.000 Euro Entwicklungsförderung2150. Als Stealth Mechs einen Anschlag auf einen Friedensgipfel ausüben, löst dies einen Konflikt aus, der sich auf das gesamte Sonnensystem auswirkt.

­-

­Nächster Einreichtermin der New-Media-Förderung ist der 21. Februar 2023, zumal ab 2023 nach einer eigenen Gamesförderrichtlinie gefördert wird (Details).

Marcel Kleffmann