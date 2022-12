"Tekken 7" erreicht zehn Millionen Verkäufe

Stolze 54 Millionen Verkäufe weltweit haben die Games aus der Tekken-Reihe erreicht. Bisher erfolgreichster Teil ist "Tekken 7". Seit 2015 sind über zehn Millionen Units verkauft worden. Aktuell arbeitet Bandai Namco an dem achten Teil.

Sowohl "Tekken 7" als auch die Tekken-Reihe haben neue Verkaufsmeilensteine erreicht. Der siebte Teil des Fighting Games hat sich seit Launch im Februar 2015 über zehn Millionen Mal verkauft. Es ist damit der erfolgreichste Titel aus der langjährigen Franchise. Bisheriger Rekordhalter war "Tekken 3" (1998) bei 8,5 Millionen Units. Die Daten stammen von Katsuhiro Harada, General Manager Original-IP-Projekte und Game Director sowie Chief Producer der Fighting Games bei Bandai Namco. Harada-san arbeitet seit 28 Jahren an Tekken. Die Games aus der Franchise zählen bis dato weltweit über 54 Millionen verkaufte Units.

Aktuell arbeitetBandai Namco an "Tekken 8", dessen erster Story- und Gameplay-Teaser bei den Game Awards 2022 Premiere feierte (YouTube). Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen. Ein Termin wurde nicht genannt. Das Gameplay soll sich auf aggressive Kampftaktiken fokussieren, unter anderem mit dem "Heat System", das Angriffe mit speziellen Moves und Fähigkeitsverbesserungen für die einzelnen Charaktere auslöst. "Unter Beibehaltung der eigenen Tekken-Identität wird das Spiel mit viszeralen, bildschirmfüllenden Angriffen und dynamischen, zerstörbaren Umgebungen sowohl den Spieler*innen, als auch Zuschauer:innen, ein aufregendes Erlebnis bieten", so der Publisher.

Marcel Kleffmann