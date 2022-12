Supercell streicht Lootboxen aus "Brawl Stars"

In einem "Brawl Talk"-Video verkündet der finnische Mobile-Gigant Supercell den Abgang der Lootboxen aus "Brawl Stars" - und zwar ab sofort. Seit gestern sind alle zufälligen Belohnung aus dem Mobile-Titel gebannt. Spieler:innen mit noch ungeöffneten Lootboxen erhalten deren Belohnungen automatisch. In allen Herausforderungen und den saisonalen Pässen werden die entsprechenden Belohnungsstufen durch sichtbare Belohnungen ersetzt, von denen einige neu sind, um Anreize zu schaffen. Supercells Game Lead Frank Keienburg sagt im Video, dass sie ab sofort auf "deterministische Belohnungen" setzen - Spieler:innen sollen also sehen, worauf sie hin arbeiten.

"Wir nehmen diese Änderung aus mehreren Gründen vor, vor allem, weil wir uns von Wahrscheinlichkeiten und Zufällen verabschieden, was die Dinge für Spieler:innen fairer und berechenbarer macht. Außerdem erhalten sie so jedes Mal, wenn sie das Spiel spielen, klare und spannende Ziele", so Keienburg.

Der Grund für die Entscheidung dürfte allerdings nicht nur in freundlichem Umdenken bestehen, sondern das Geschäftsmodell des Spiels zukunftssicher machen, wenn sich die Schlinge um das Konzept Lootboxen noch enger zuzieht. Neben dem vollständigen Verbot in Belgien denken derzeit diverse EU-Staaten, Großbritannien, die Europäische Union selbst und Australien über unterschiedliche Einschränkungen von Lootboxen nach, die von 18er-Siegeln bis hin zu vollständigen Verboten reichen. Mit dem Schritt öffnet sich Supercell also nicht nur den belgischen Markt wieder, sondern nimmt sich auch zukünftigen Sorgen innerhalb des europäischen und PEGI-Raumes heute schon an.

Pascal Wagner