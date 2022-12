G2A befragt Spieler:innen zu Geschenke-Kaufverhalten

In einer Umfrage auf der eigenen Seite hat G2A 1.500 Spieler:innen nach ihrem Kaufverhalten bei Geschenken befragt. Wenig überraschend gaben die Meisten dabei an, digitale Geschenke oder online Gekauftes zu bevorzugen.

In einer Umfrage unter 1.500 Besucher:innen ihrer Webseite hat G2A das Kaufverhalten von Geschenken abgefragt. Dabei gaben 48,5 Prozent an, lieber digitale Geschenke wie Spiele-Keys oder Guthabenkarten zu verschenken als physische Geschenke, nur 17,5 Prozent sagten das Gegenteil. Hier dürfte sich vermutlich die Auswahl der Befragten bemerkbar machen: Wer auf G2A einkauft und an einer Umfrage teilnimmt, sucht dort ohnehin nach Aktivierungskeys. Zudem gaben 56,2 Prozent an, Geschenke nur oder hauptsächlich online zu kaufen - egal ob physische oder digitale. Nur 5,9 Prozent behaupteten das Gegenteil.

Pascal Wagner