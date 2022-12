gamescom Sneaker: Koelnmesse, game und Engelbert Strauss kooperieren

Sneaker sind fester Bestandteil der Popkultur, Games und die gamescom auch. Entsprechend nahe lag also eine Partnerschaft, wie sie jetzt verkündet wurde. Koelnmesse und game, die Organisator:innen der gamescom, arbeiten mit Engelbert Strauss an einem ersten exklusiven gamescom Sneaker, der 2023 erscheinen wird. Der Schuh soll jedoch nicht verkauft, sondern in limitierter Auflage ausschließlich verlost werden. Das finale Design des Sneakers steht ebenfalls noch nicht fest. Ab sofort und bis zum 15. Dezember soll die Community aus zwei Designs ihren Favoriten bestimmen, der dann produziert wird.

"Die gamescom 2022 hat nochmals verdeutlicht, dass digitale Spiele das Herz der Popkultur sind. Das erfolgreichste Unterhaltungsmedium unserer Zeit setzt weit über den Games-Bereich hinaus Impulse. Jetzt kommt mit dem ersten offiziellen gamescom-Sneaker eine weitere Facette dazu. Wir freuen uns, mit einer so starken Marke wie Engelbert Strauss zusammenzuarbeiten. Und wie immer gilt auch bei dieser Aktion, dass die Community im Mittelpunkt steht und selbst entscheidet, welches Design umgesetzt wird", so Felix Falk, Geschäftsführer des game. Und Henning Strauss, CEO und Markenchef von Strauss, ergänzt: "E-Sport boomt - und trägt Strauss. Maximales Fingerspitzengefühl und High-End-Performance: Handwerk undGaming sind ein Perfect Match. Die Community wird die exklusiven Custom Gamescom Sneakers lieben, das ist Next Level Branding!"