DreamHack findet 2023 zweimal in Hannover statt

Am sogenannten "DreamHack Day", dem Tag, an dem das Festival 1994 gegründet wurde, hat ESL Faceit die Terminpläne der Marke DreamHack für 2023 enthüllt. Geplant sind insgesamt zwölf Festivals in neun Städten und in sieben Ländern. Eine große Überraschung bei dem Termin plan ist, dass Deutschland, besser gesagt Hannover, gleich zweimal auf der Terminliste auftaucht. Neben dem Dezember-Termin, der auch schon 2022 genutzt wird, ist eine weitere DreamHack in Hannover geplant, die vom 8. bis 11. 6. stattfindet. Die Dezember-DreamHack in Hannover ist auf den 14. bis 17.12. 2023 terminiert.

"Die DreamHack ist ein Festival für alle Gamer, das eine Arena schafft, in der man sich vernetzen, etwas entdecken, gewinnen, beitragen und man sich selbst sein kann", so Shahin Zarrabi, VP of Strategy & Growth der DreamHack. "Mit den ersten Auftritten in Japan und San Diego in den USA sowie der Rückkehr in Städte wie Melbourne, Hannover, Valencia, Hyderabad und Jönköping werden wir in 2023 die bisher globalste und vielfältigste DreamHack-Tour veranstalten."

Aller Termine 2023 der DreamHack im Überblick:

7. bis 9. April: DreamHack San Diego (USA) 28. bis 30. April: DreamHack Melbourne (Australien) 13. bis 14. Mai: DreamHack Japan in Nakase/Makuhari (Japan) 2. bis 4. Juni: DreamHack Dallas (USA) 8. bis 11. Juni: DreamHack Hannover (Deutschland) 16. bis 18. Juni: DreamHack Summer in Jönköping (Schweden) 7. bis 9. Juli: DreamHack Valencia (Spanien) 29. bis 31. Oktober: DreamHack Hyderabad (Indien) 24. bis 26. November: DeamHack Winter in Jönköping (Schweden) 7. bis 10. Dezember: DreamHack Valencia (Spanien) 14. bis 17. Dezember: DreamHack Hannover (Deutschland) 15. bis 17. Dezember: DreamHack Atlanta (USA)