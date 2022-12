Nominierte für Games Innovation Award Saxony 2022 bekanntgegeben

Die zweite Auflage des Games Innovation Award Saxony findet am 15. Dezember statt. Die Preisverleihung wird im Simpli Office Leipzig abgehalten. Es wurden 34 Projekte bei der Jury eingereicht. In der Kategorie "Bestes Spiel" sind "Townframe" von Patrick Eckardt, "Housten, we have a Dolphin!" von HYBR Games und "Gezeichnet - Unsere Flucht 1945" von PandaBee Studios nominiert. Die drei Spiele, die für die "Beste Innovation" nominiert sind, sind "Townframe" von Patrick Eckardt, "Omaze" von Gregory Kogos und "Red Tether" von Sleeper Games.

Die Jury besteht aus Stefanie Schornsheim, Narrative und Game Designerin bei Ubisoft Berlin, die auch die Vorsitzende ist, Prof. Dr. Jens Junge, Direktor des Instituts für Ludologie, Prof. Marius Brade, Professor der Fachhochschule Dresden, Johanna Daher, Redakteurin beim MDR, Prof. Jan Cordes, Professor der Macromedia Leipzig, die Streamerinnen Lea Loco und Raupling, Prof. Alex Marbach, Professor der Hochschule Mittweida und Oliver Schenk, Staatsminister für Medien und Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Für das "Beste Serious Game" nominiert sind "Digestible" von Jonas Heinke, "Mission to Mars" vom MDR next und "Gezeichnet - Unsere Flucht 1945" von PandaBee Studios. Auch das Thema Gamification wird mit einer eigenen Kategorie geehrt. Für die "Beste Gamification" nominiert sind "Museum Ex Machina - Digitale Begegnungen" von der OVRLAB GmbH, "Keramik.um: Das Spiel" von Perdix Creations und "Tracing Remembrance" vom Theater der Jungen Welt. Die Spiele "Spooky Bodies" von Hero Saplings, "Casebook 1899 - The Leipzig Murders" vom Homo Narrans Studio und "A Trail of Ooze" von den Insanto Studios sind in der Kategorie "Best Newcomer" nominiert.

"Wir sind dankbar für die Unterstützung durch den Freistaat und dessen Hilfe den Standort zu stärken. Gemeinsam gelingt es uns Schritt für Schritt die Rahmenbedingungen zu schaffen, in welchen sich Entwickler:innen wohlfühlen und Perspektive für Neugründungen sowie den Ausbau ihrer Unternehmen sehen. Mit dem Games Innovation Award Saxony geben wir diesen Personen eine Bühne, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Der Standort Sachsen will und kann die digitale Transformation, in allen Bereichen mitgestalten", sagte Friedrich Lüder, Vorstandsvorsitzender des Games & XR Mitteldeutschland e.V. über den Preis. Der Vorstand des Vereins wählt auch die Person aus, die den Preis für die Persönlichkeit des Jahres gewinnen wird.

"Ich arbeite an unserer Hochschule täglich mit dem Nachwuchs der Branche; doch durch den GIAS wurde mir noch einmal bewusst wie viel kreatives und technisches Potenzial in der Region steckt; und wie weit sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Kurz gesagt: Ich bin beeindruckt und begeistert von den nominierten Projekten", so Jan Cordes, Professor an der Macromedia Leipzig.

