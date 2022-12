"Armored Core", "DS2" und reichlich Preise für "God of War Ragnarök" auf den The Game Awards

Auf den The Game Awards wurden viele neue Spiele angekündigt, wie "Hades 2" und "DS2", der Nachfolger zu "Death Stranding". Es gab auch neue Informationen zu bereits angekündigten Titeln wie "Final Fantasy XVI". Sonys "God of War Ragnarök" räumte die meisten Preise in der Nacht ab.

Die The Game Awards fanden von Donnerstag auf Freitag statt und hielten einige Überraschungen und große Ankündigungen parat. Bevor die eigentliche Show um zwei Uhr Morgens begann, fand die Preshow statt, die 30 Minuten dauerte und einen Vorgeschmack auf die kommende Veranstaltung gab. Unter anderem verschenkte Valve jede Minute ein Steamdeck während der Show. Die erste Ankündigung des Abends war die Erweiterung für "Dead Cells" namens "Return to Castlevania", welche gleichzeitig ein Crossover mit dem legendären Franchise von Konami ist und Anfang 2023 erscheinen soll. Weiterhin gehörten zu den Ankündigungen, dass "Returnal" Anfang 2023 für den PC und "Valiant Hearts" auf Netflix erscheint. Ebenfalls wurden zwei neue Spiele angekündigt. Thunderful Publishing zeigte zum ersten Mal das surreale Puzzle-Adventure "Viewfinder" und mit "Hellboy: Web of Wyrd" wurde ein neues Spiel im Celshading-Look zum Superhelden angekündigt. Private Division kündigte das Adventure "After Us" an, welches an "Journey" in einer verlassenen Welt erinnert. Auch die ersten Preise wurden während der Pre-Show verliehen. Das beste Mobile-Spiel des Jahres wurde "Marvel Snap" und das beste Fighting-Game "Multiversus" von Warner Bros. Gleich mehrere E-Sport-Preise wurden hintereinander verliehen. Das beste E-Sport-Spiel wurde "Valorant", der beste E-Sport-Athlet wurde "Yey", das beste E-Sport-Team "Loud" und das beste E-Sport-Event des Jahres waren die 2022 League of Legends World Championships. "Kirby und das vergessene Land" erhielt den Preis für das beste Family-Game. Den Abschluss der Preshow bildete "Street Fighter 6". Es wurde Gameplay-Material gezeigt. Neben den Kämpfen waren auch Minispiele und neue Charaktere zu sehen. Der Titel erscheint am 2. Juni 2023. Damit endete die Preshow und die Hauptshow ging los.

Die Preisverleihung wurde von Geoff Keighley eröffnet. Der Schauspieler Al Pacino verlieh den ersten Preis der Hauptshow. Er scherzte auf der Bühne, dass er nicht viele Videospiele spielt, aber seinen Kindern dabei zusieht. Pacino verlieh den Preis für die beste Performance des Jahres an Christopher Judge für seine Rolle als Kratos in "God of War Ragnarök". Er dankte auf der Bühne seiner Mutter, seinem Bruder und Sony Santa Monica und hielt daraufhin die längste Rede des Abends. Die erste Weltpremiere der Hauptshow stammt von Supergiant Games. Sie kündigen mit "Hades II" einen Nachfolger zum hochgelobten Roguelike für 2023. Der erste Teil wurde 2018 auf den The Game Awards angekündigt. Das Studio Ghost Story, das vom Bioshock-Macher ken Levine geleitet wird, zeigte erstes Material zu "Judas", welches Ähnlichkeiten zum Shooter aufwies. Ein Release-Datum wurde nicht genannt. Kaum ist "Bayonetta 3" erschienen, so wird bereits mit "Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon" ein weiterer Teil enthüllt, der am 17. März für die Nintendo Switch erscheinen soll. Das Prequel setzt dabei auf einen neuen Look, neue Perspektive und ein anderes Kampfsystem. Statt schneller und überdrehter Kämpfe, orientiert sich der Titel viel mehr an Märchen in der Präsentation und Erzählung.

Nach einer Werbeunterbrechung führte das "Game Awards Orchester" mehrere Musikstücke aus den nominierten Spielen auf. Geoff Keighley verkündete, dass mehr als 55 Millionen Stimmen online abgegeben wurden. Der Preis für das beste Debüt-Indie-Spiel wurde von Daniel Craig und seinen Kolleg:innen aus dem Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" via Videobotschaft an das Katzen-Adventure "Stray" verliehen. Warner Bros zeigte einen neuen Trailer für "Suicide Squad: Kill the Justice League", in dem unter anderem Batman und Flash zu sehen waren. Am Ende des Trailers bedankte sich das Studio beim verstorbenen Kevin Conroy, der die Stimme von Batman in diversen Spielen und Serien war. Ein Trailer verkündete, dass "The Last of Us Part I" am 3. März für den PC erscheinen wird. Der neue Preis für die beste Adaption ging an "Arcane: League of Legends". Das erste Material zu "Star Wars Jedi: Survivor" wurde gezeigt und enthält altbekannte Charaktere und Gameplay-Material. Der Titel soll am 17. März 2023 erscheinen. Kurz darauf erschien Cameron Monaghan, der den Protagonisten im Spiel porträtiert, mit einem Lichtschwert und machte den Zuschauer:innen den Titel schmackhaft. Das Studio hinter dem Erfolgshit "Celeste" präsentierte mit einem Trailer den neuen Plattformer "Earthblade", der 2024 erscheinen soll. Eine spielbare Demo für das Rollenspiel "Forspoken" von Square Enix wurde noch am selben Abend für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Auf den The Game Awards darf Hideo Kojima natürlich nicht fehlen. Mit "DS2", dem Nachfolger zu "Death Stranding" wurde das neue Spiel von Kojima Productions und Hideo Kojima angekündigt. Norman Reedus und Troy Baker werden wieder Charaktere im Spiel porträtieren, wie sie es auch schon im ersten Teil getan haben. Im Anschluss betrat Hideo Kojima selbst die Bühne. Er verriet keine weiteren Informationen über das Spiel, aber wies darauf hin, dass viele Details im Trailer versteckt sind. Laut Kojima habe er die Geschichte des Spiels vor der Pandemie geschrieben, warf dann aber alles um und schrieb die Handlung neu. Er verriet, dass er aktuell an einem weiteren Spiel arbeitet und experimentiert, aber noch nichts dazu sagen kann. Unter dem Banner von EA Originals wird das neuangekündigte "Immortals of Aveum" erscheinen. Im Anschluss wurde das Preis für die beste Geschichte an "God of War Ragnarök" verliehen.

Auf den The Game Awards wurde das erste Material zu "Tekken 8" gezeigt. Diverse altbekannte und neue Charaktere wurden mit ihrem neuen Design vorgestellt. Nach dem Trailer verlieh Geoff Keighley vier weitere Preise. "Elden Ring" erhielt den Preis für die beste Art Direction, den Preis für das beste VR-/AR-Game erhielt "Moss: Book II", das beste Sim-/Strategy-Spiel ist "Mario + Rabbids Sparks of Hope" und den besten Community Support hat "Final Fantasy XIV". Ken und Roberta Williams, die Gründer:innen von Sierra Entertainment, verliehen den Preis "Games for Impact" an "As Dusk Falls". Larian Studios teile nach dem Preis mit, dass die Vollversion von "Baldur's Gate 3" im August 2023 erscheint. Die ersten Kapitel des Rollenspiels wurden im Early Access veröffentlicht. Nach einer Musikperformance wurde ein neuer Trailer für "Diablo IV" gezeigt. Das Spiel soll am 6. Juni 2023 erscheinen.

Wieder verlieh Keighley mehrere Preise hintereinander. Den Preis für das beste Racing-/Sport-Game erhielt "Gran Turismo 7", der beste Multiplayer-Titel wurde "Splatoon 3", "God of War Ragnarök" erhielt den Preis für das beste Audio Design und das meisterwartete Spiel 2023 ist "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Nach den Preisen wurde die Erweiterung für "Horizon: Forbidden West" enthüllt. Diese hört auf den Namen "Burning Shores" und spielt in Hollywood beziehungsweise Los Angeles und erscheint am 19. April. Der jeweilige Cast des Spiels und der Serie zu "The Last of Us" verliehen den Preis für das beste Action Game an "Bayonetta 3". Zusammen mit Amazon Games kündigte Bandai Namco "Blue Protocol" an. Das Spiel besitzt eine große Spielwelt und Anime-Ästhetik. Das JRPG soll irgendwann 2023 erscheinen. Der Comedian Keegan-Michael Key, der Toad im Super-Mario-Bros-Film synchronisiert, machte auf der Bühne Witze über den Kopf seiner Rolle und zeigte daraufhin einen neuen Clip aus dem Film. Dieser gewährte eine erste längere Kostprobe von Chris Pratt als Mario. Geoff Keighley erhielt auf der Bühne Gesellschaft von Animal von den Muppets, wo sie zusammen über "Elden Ring" und seine Liebe für die Bossgegenerin Malenia geredet haben. Nach der Unterhaltung verliehen sie den Preis für die beste Musik an "God of War Ragnarök". Den Preis nahm der Komponist Bear McCreary entgegen. Focus Entertainment und Don't Nod Entertainment enthüllten ihr Action-Adventure "Banishers: Ghost of New Eden", das in einer verschneiten Region spielt und eine düstere Atmosphäre besitzt. Es wurde kurzes Gameplay-Material gezeigt.

Crash Bandicoot selbst kündigte sein nächstes Spiel an. Da der Trailer anfangs nicht abgespielt wurde, hielt er einen Anruf mit seinen Freunden ab. Bei "Crash Bandicoot Rumble" handelt es sich nicht um einen Plattformer, sondern um einen sogenannten Multiplayer-Rumbler, der an ein MOBA erinnert. Den Preis für Innovation und Zugänglichkeit erhielt "God of War Ragnarök". Nachdem der Preis verliehen wurde, war ein neuer Trailer für "The Lords of the Fallen" von Deck13 zu sehen, der die Welt und Kämpfe näher beleuchtete.

Kurz vor Schluss verlieh Geoff Keighley gleich mehrere Preise im Schnelldurchlauf. Den Preis für das beste Rollenspiel erhielt "Elden Ring". das beste Indiespiel wurde "Stray", das beste Action Adventure wurde "God Of War Ragnarök" und den Preis für das beste Ongoing Game erhielt "Final Fantasy XIV". Beim Players Voice Award, der von den Fans gewählt wurde, setzte sich "Genshin Impact" gegen Spiele wie "Elden Ring" und "God of War Ragnarök" durch.

Reggie Fils-Aimé betrat die Bühne, um den Preis für die beste Game Direction zu verleihen. Diesen Preis erhielt "Elden Ring", den der Game Director Hidetaka Miyazaki persönlich entgegennahm. Nachdem er die Bühne verlassen hat, wurde ein Trailer zur Erweiterung "Phantom Liberty" für "Cyberpunk 2077" präsentiert. Zu sehen war der Schauspieler Idris Elba, der eine Rolle im Titel spielen wird. From Software enthüllte im Anschluss "Armored Core IV", das 2023 erscheinen soll.

Den Abschluss der Preisverleihung bildeten eine Weltpremiere und der Preis für das Spiel des Jahres. Naoki Yoshida präsentierte einen neuen Trailer zu "Final Fantasy XVI". Das AAA-Rollenspiel erscheint am 22. Juni für die PlayStation 5. Josef Fares präsentierte die Nominierten für das Spiel des Jahres, welches "Elden Ring" geworden ist. Mit der Verleihung für das Spiel des Jahres und der Ankündigung, dass am 25. Juni das zehnjährige Jubiläum der The Game Awards zelebriert wird, ging die Preisverleihung zu Ende.

Adriano D'Adamo