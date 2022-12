"gamescom goes green": Koelnmesse verkündet erfolgreiche Klimaneutralität

"gamescom goes green". Das war ein zentrales Motto der diesjährigen gamescom. Die Koelnmesse zog nun die Bilanz zum Event und kann verkünden, dass die gamescom klimaneutral war. Insgesamt 3.000 Tonnen CO2-Emissionen sind angefallen, die durch die Unterstützung von zertifizierten Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden konnten. Auch ausstellende Unternehmen konnten sich freiwillig an Klimaschutzprojekten beteiligen, darunter waren beispielsweise astragon Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Black Forest Games, devcom, McDonalds Deutschland, Mediencluster NRW, Microsoft, Plaion, Rocket Beans Entertainment, Indie Arena Booth, TikTok oder Western Digital. Andere Ausstellende setzten eigene Konzepte zur CO2-Neutralität des Messeauftritts um.

Ebenfalls wurde zusammen mit den Vereinten Nationen und deren Initiative "Playing for the Planet" zum ersten Mal der "gamescom goes green award" vergeben. Des Weiteren konnten Besucher:innen Geld für den gamescom forest in der Nähe von Bayreuth spenden. Durch die Einnahmen der Spenden und durch McDonalds, die ebenfalls gespendet haben, kamen insgesamt 10.000 Euro für 4.300 Quadratmeter Wald zusammen. Der gamescom forest ist somit auf 22.600 Quadratmeter gewachsen. Die devcom war dieses Jahr vollständig klimaneutral.

"Mit gamescom goes green ist uns in diesem Jahr ein sehr guter Start für ein deutlich nachhaltigeres Event gelungen und ich bin stolz, dass wir damit Vorreiter bei Großveranstaltungen sowie Gaming-Events weltweit sind. Eine besondere Stärke des Konzepts ist das gemeinsame Engagement von erstens uns als Veranstaltern, zweitens den beteiligten Unternehmen sowie drittens der Community. Das macht deutlich, dass wir alle nur gemeinsam den Klimawandel aufhalten und die Umwelt schützen können. Am Ziel sind wir aber noch lange nicht. Aufbauend auf den Erfahrungen in diesem Jahr werden wir die Nachhaltigkeitsstrategie der gamescom auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln", so Felix Falk, game-Geschäftsführer.

"Schon seit einigen Jahren engagieren wir uns als Koelnmesse stark beim Thema Nachhaltigkeit und haben uns beispielsweise als eine der ersten Messegesellschaften in Deutschland der Net Zero Carbon Events Initiative der globalen Messebranche angeschlossen. Mit dem Projekt gamescom goes green haben wir die gamescom einmal mehr einen Schritt vorausgeschickt und konnten ein weithin beachtliches Ergebnis erreichen. Darauf werden wir weiter aufbauen - bei der gamescom und bei anderen, zukünftigen Veranstaltungen der Koelnmesse", sagte Oliver Frese, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse.

Adriano D'Adamo